RUGBY. VIDEO. Une sublime passe de 20 mètres et des appuis déroutants sur ce très bel essai du Connacht

Coupe d'Europe. La première journée de Champions Cup menacée par le Covid ?Les clubs européens ont rendez-vous la semaine prochaine avec la Champions Cup. Le Stade Toulousain remet son titre en jeu du côté de Cardiff. Du moins, c'est ce que tous les supporters espèrent. Car avec la reprise des cas et l'apparition d'un nouveau variant de la Covid, on n'est pas à l'abri d'éventuels reports voire de défaites sur tapis vert. Ne parlons pas de malheur et concentrons-nous sur plutôt sur les affiches à venir dont celle du Stade Français face aux Connacht. Pourquoi ce match vous demandez-vous surement pas ASM vs Ulster ou bien Exeter vs MHR ? Et bien parce que les Irlandais restent sur une démonstration à domicile face aux Ospreys dans le cadre du United Rugby Championship. Un cinglant 46 à 18 qui peut faire craindre le pire pour des Parisiens qui ont laissé échapper une victoire à l'extérieur en Top 14. Si on vous parle aussi de ce match, c'est aussi en raison d'une très belle action qui a eu lieu dès l'entame de la partie. On joue seulement depuis trois minutes mais les locaux sont déjà en position de marquer. Aux pieds des perches, le choix est fait d'écarter au lieu d'insister avec les gros. Jack Carty a vu qu'il y avait de l'espace au large. Aussi, l'ouvreur a-t-il décidé d'adresser une sublime passe de 20 mètres à son ailier Mackenzie Hansen. Parfaitement servi en bord de touche, l'Australien n'était encore pas certain d'aller derrière la ligne car la passe de son numéro 10 avait permis à son vis-à-vis de glisser. Mais avec ses excellents appuis, l'ancien joueur des Brumbies a pris le dessus sur la défense pour un très bel essai. Les hommes de Quesada sont prévenus. Ils ne devront pas laisser les ailes sans surveillance sous peine d'être punis.