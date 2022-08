RUGBY. VIDEO. Quand un pilier met les cannes en bord de touche, c'est forcément magique !

Une équipe australienne a inscrit un superbe essai depuis ses 22 mètres après qu'un pilier a mis les cannes en bord de touche avant de fixer pour son coéquipier.

VIDEO. On a entendu ses côtes siffler à des kilomètres à la ronde après ce caramel destructeur !Qui a dit que le bord de terrain le long de la ligne de touche était réservé aux ailiers ? Dans le rugby moderne, il est très courant de voir des joueurs du pack se placer en bout de ligne. On l'a vu samedi dernier avec l'essai de Cane pour les All Blacks. Et combien de voir le talonneur de la Nouvelle-Zélande Dane Coles a marqué des essais en position d'ailier ? Dans la vidéo ci-dessous venue d'Australie, le pilier n'a pas marqué. Mais quelle course en bord de touche ! Après une très belle série de passes de la part de ses coéquipiers façon basket-ball, le pilier a hérité du cuir dans ses 22 mètres. Il a alors mis les cannes et déposé un défenseur avant de parfaitement jouer le coup en fixant pour un partenaire. Superbe !