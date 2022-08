VIDEO. On a entendu ses côtes siffler à des kilomètres à la ronde après ce caramel destructeur !

Un match de Queensland Premier Rugby, une compétition de rugby australienne, un troisième ligne a été découpé avec la manière dans un timing parfait.

Dans le rugby moderne, et particulièrement au niveau international, la défense joue un rôle primordial. L'équipe de France a notamment bâti une partie de son récent succès sur sa défense. Sous les ordres de Shaun Edwards, les Bleus commencent à exceller dans la rush défense et posent d'énormes problèmes à leurs adversaires. Mais cette stratégie demande énormément d'énergie. C'est tout le travail du staff et des joueurs qui est récompensé lors que les Tricolores n'encaissent pas ou peu d'essais. Récemment, les All Blacks ont aussi fait l'amère expérience d'une grosse défense face aux Springboks, mais aussi contre l'Irlande. On dit parfois que la meilleure défense, c'est l'attaque. Dans la vidéo ci-dessous filmée lors d'un match de Queensland Premier Rugby en Australie, le défenseur a pris les devants en montant rapidement sur le porteur de balle. Et ça a porté ses fruits.