RUGBY. VIDÉO. OUCH ! Il piétine la tête d’un Irlandais en plein match de Champions Cup

Lors d’une rencontre de Champions Cup entre Bristol et le Connacht, un Anglais a marché sur la tête d’un pilier irlandais au détour d’un ruck.

Chez les Celtes, le ciel leur tombe sur la tête (et les crampons aussi) ! Ce vendredi 19 janvier, une vision effrayante, mais heureusement sans gravité, a eu lieu lors du match de Champions Cup entre le Connacht et les Bristol Bears. Sur la pelouse irlandaise, le deuxième ligne anglais Josh Caulfield a écopé d’un carton rouge pour une faute (très) moche.

En effet, à la 13ᵉ minute de jeu, l’avant anglais marche sur la tête du pilier irlandais Finlay Bealham. À ce moment-là, le joueur de Bristol venait au soutien du ruck anglais, quand celui du Connacht, plaqueur, tentait de s’extirper du regroupement.

Rapidement, on observe le première ligne irlandais se recroqueviller de douleur au sol. Il faut dire que du haut de ses 193 centimètres, le fautif pèse pas moins de 116 kg. Arbitre du jour, Pierre Brousset a ensuite arrêté le jeu et distribué un carton rouge à l’Anglais pour un “acte d'anti-jeu intentionnel”.

De son côté, Finlay Bealham va bien. Ce dernier est sorti durant 7 minutes afin d’effectuer les protocoles nécessaires, mais ce dernier a pu retrouver sa place et a continué la rencontre aux côtés de ses camarades jusqu’à la 54ᵉ minute. Nul ne saurait dire de quel bois sont fait ces Irlandais.

Sur les réseaux sociaux, l’acte a évidemment fait réagir en outre-Manche. Au-delà de la violence du geste, c’est l’aspect intentionnel qui a été largement débattu. Certains estiment que le deuxième ligne de 26 ans n’avait pas la volonté de marcher sur son adversaire.

Dans les deux cas, intentionnelle ou non, la faute aurait valu un carton écarlate. En effet, il semble toujours préférable de regarder où on met les pieds, surtout quand on décide de pousser avec ses cuisses comme si l’on gravissait le Mont Ventoux en plein mois de juillet, comme le fait Josh Caulfield.

Feel like this is a really harsh call on Josh Caulfield. pic.twitter.com/RW78XI9dgl — Jared Wright (@jaredwright17) January 19, 2024

Cependant, le côté volontaire de la faute énoncé par l’arbitre français pourrait coûter très cher au deuxième ligne des Bristol Bears. Jamais sanctionné d’un carton rouge auparavant dans sa carrière, Josh Caulfield devrait être suspendu plusieurs semaines suite à ce geste. En 2018, le pilier irlandais du Connacht, Dominic Robertson-McCoy, avait écopé de 6 semaines de suspension pour une faute similaire, face au Leinster. En amateur, des suspensions exemplaires de plus d'un an ont déjà été appliquées.

