RUGBY. VIDEO. L'essai époustouflant des Harlequins initié par Marcus Smith

Les Harlequins ont inscrit l'un des plus beaux essais de l'année ce vendredi lors du match de Premiership face aux Saints de Northampton.

Vous rechignez encore à regarder le rugby anglais ? Il est temps de changer d'avis sur la Premiership. Le jeu pratiqué outre-Manche est bien plus spectaculaire que vous l'aviez imaginé. Et si vous n'est pas êtes pas convaincus, l'essai des Harlequins face aux Saints va définitivement vous le prouver. On savait que les Quins avaient l'une des lignes de 3/4 les plus performantes d'Europe. Ce vendredi soir face à Northampton, ils ont montré toute l'étendue de leur talent et capacité avec un sublime essai. A l'origine de l'action, un ballon pourtant mal négocié par les visiteurs aux abords de la ligne médiane. Mais Marcus Smith est un créateur. Après avoir analysé la défense, il a choisi de jouer au pied derrière cette dernière pour Joe Marchant. L'ailier a récupéré l'ovale puis choisi lui aussi l'option du pied. Le ballon semblait partir en touche mais l'international anglais a réussi à le remettre sur le pré de manière acrobatique. Huw Jones avait parfaitement suivi le coup et d'une ultime accélération, il est entré en Terre promise pour l'un des plus beaux essais de la saison. CHAMPIONS CUP. Les Harlequins ont-ils la ligne de 3/4 la plus alléchante d'Europe ?