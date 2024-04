RUGBY. VIDÉO. La France écrase les Galloises et rêve du Grand Chelem au 6 Nations Féminin

Le XV de France Féminin a remporté sa quatrième rencontre du Tournoi des 6 Nations 2024, face au pays de Galles à Cardiff. Score final : 0-40 pour les Bleues.

Au Cardiff Arms Park, le XV de France Féminin a mis à mal des Galloises (0-40) dépassées par les événements. Physiquement et dans le jeu, les joueuses locales n’ont pas réussi à trouver de solution face à la solidité bleue. En contrepartie, les Bleues ont inscrit pas moins de 6 essais, malgré plus de 20 minutes passées en infériorité numérique.

Solides en mêlée et dans le défi physique, les Bleues ont montré qu’elles avaient les capacités de résister aux assauts adverses sans craquer. Car, contrairement à ce que le score pourrait laisser penser, ce sont bien les Galloises qui ont l’avantage de la possession.

Sur l’ensemble de la rencontre, le pays de Galles a eu le ballon pendant presque les deux tiers de la rencontre. Cependant, la défense française a été particulièrement solide et les Galloises ont souvent joué dans leur camp. Avec plus de 90 % de réussite au plaquage, les Bleues ont eu les épaules qui ont chauffé du côté de Cardiff.

De plus, le XV de France n’a pas toujours eu la nécessité de faire voyager le cuir pour attaquer en réponse. En effet, les Tricolores ont souvent percé la défense galloise, avec 7 franchissements au compteur. Avec une dizaine d’offload au compteur, elles ont aussi tout fait pour jouer dans la défense adverse.

Sur la rencontre, l’impact des septistes Joanna Grisez, Anne-Cécile Ciofani et Chloé Jacquet a été remarqué. Si les deux dernières ont surtout su se faire voir dans le jeu, le nom de la première est apparu à deux reprises sur le tableau des scores, avec des essais à la 16ᵉ et 79ᵉ minute. En plus, Annaëlle Deshayes (11ᵉ), Romane Ménager (31ᵉ), Gabrielle Vernier (45ᵉ) et Manae Feleu (58ᵉ) sont aussi arrivées en Terre promise.

Avec quatre victoires en autant de matchs, les Bleues continuent de rêver à un Grand Chelem. Pour y parvenir, elles devront venir à bout des redoutables Anglaises du côté du stade Chaban Delmas à Bordeaux, le samedi 27 avril à 17h45. Avant cette rencontre, le XV de France Féminin devra régler quelques détails observés sur ses différents matchs de l’édition 2024 du Tournoi des 6 Nations.

Entre autres, les Françaises devront améliorer leur discipline et leur conquête en touche, pour espérer venir à bout des femmes en blanc, qui ont roulé sur toutes les autres nations. L’Angleterre a encaissé seulement 20 points en quatre matchs. Elle en a inscrit 57 par rencontre, en moyenne.

