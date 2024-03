6 NATIONS 2024. Le XV de France féminin en quête de revanche : son calendrier match par match !

Deuxièmes l’an passé derrière les Anglaises, les Françaises auront à cœur de bien débuter leur Tournoi en recevant l’Irlande, dernière avec 0 victoire en 2023.

Après une année 2023 invaincue avec 10 victoires en 10 matchs, l’Angleterre fait figure de favorite pour sa succession.

Pour contrer les coéquipières de la capitaine anglaise Marlie Packer, la France peut compter sur un calendrier plutôt favorable.

Les Bleus entament la compétition ce samedi au stade Marie-Marvingt du Mans. Avec une réception de l’Irlande, dernière en 2023, après avoir perdu tous ses matchs.

Menées par leur capitaine Manae Feleu, les Françaises enchaîneront avec un déplacement en Ecosse, avant de recevoir les Italiennes dans la capitale parisienne à Jean-Bouin le 14 avril.

Une montée en puissance pour les Bleus qui devront se déplacer chez les Galloises, 3èmes du Tournoi l’année dernière. Pour finir (on l’espère) en beauté, avec un match décisif contre les impressionnantes Anglaises, dans un stade Chaban-Delmas habitué aux belles ambiances.

Le Crunch clôturera ce Tournoi le samedi 27 avril, après un « Super Saturday » avec les rencontres Pays de Galles-Italie et Irlande-Ecosse, un peu plus tôt dans l’après-midi.

Concernant le groupe du XV de France Féminin, Caroline DROUIN (FFR/Stade Rennais) et Rose BERNADOU (FFR/Montpellier HR) sont forfaits. Lilou GRACIET (AOL/LOU Rugby) et Coco LINDELAUF (FFR/Blagnac RF) sont convoquées pour le Tournoi des Six Nations 2024.

Avants

LINDELAUF Coco (FFR/Blagnac RF)

BERTHOUMIEU Axelle (FFR/Blagnac RF)

BIGOT Manon (Blagnac RF)

CHAMPON Léa (AOL/FC Grenoble Amazones)

DESHAYE Annaëlle (FFR/Stade Bordelais)

ESCUDERO Charlotte (FFR/Stade Toulousain)

FALL Madoussou (FFR/Stade Bordelais)

FELEU Manae (FFR/FC Grenoble Amazones)

FELEU Teani (AOL/FC Grenoble Amazones)

GROS Emeline (FFR/FC Grenoble Amazones)

HERMET Gaëlle (FFR/Stade Toulousain)

JOYEUX Clara (FFR/Blagnac RF)

KHALFAOUI Assia (FFR/Stade Bordelais)

MENAGER Romane (FFR/Montpellier HR)

MWAYEMBE Ambre (AOL/FC Grenoble Amazones)

RIFFONNEAU Elisa (Trailfinders Women)

SOCHAT Agathe (FFR/Stade Bordelais)

VAUCLIN Chloé (AOL/Stade Rennais)

ZAGO Kiara (AOL/Stade Toulousain)

Arrières