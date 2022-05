Rugby. VIDÉO. Il manque d'arracher la tête de son adversaire… mais OSE contester son expulsion !

Ce week-end, en NRL, l'arrière des Sharks, Will Kennedy s'est rendu coupable d'une impressionnante cravate sur Reece Walsh, joueur des Warriors.

Ce week-end, en NRL, la compétition phare de rugby à XIII qui sé déroule en Australie et Nouvelle-Zélande, les Sharks affrontaient les Warriors. Jusque-là, rien d'exceptionnel me direz-vous. Oui mais voilà, vous le savez, le rugby à XIII est connu pour ses plaquages destructeurs, parfois à la limite de l'entendement. Et cette rencontre n'a pas dérogé à la règle. Alors que l'on joue la 17e minute, l'arrière des Sharks, Will Kennedy a asséné un terrible plaquage sur Reece Walsh. Une cravate aussi dangereuse que spectaculaire que l'on pensait seulement réalisable sur jeux vidéo. Jugez plutôt par vous-même.

Kennedy a logiquement été exclu, ce qui n'a pas empêché son équipe de s'imposer largement ce dimanche, sur le score de 29 à 10.

