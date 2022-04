RUGBY. VIDÉO. Coïncidence folle, seulement une heure après, un U15 italien refaisait la ©Capuozzade

En plein match amateur, un jeune rugbyman italien a reproduit l’action d’Ange Capuozzo face au Pays de Galles.

Une séquence qui donne un air de déjà-vu… Le 19 mars dernier, l’Italie écrivait l’une des plus belles pages rugbystiques de son histoire dans le Tournoi des VI Nations. Ange Capuozzo et Edoardo Padovani inscrivaient un essai éblouissant en fin de match face au tenant du titre gallois à Cardiff. Instantanément, l’action devenait mythique. Mais quelques minutes après, cette vision est réapparue aux yeux de certains. Et pour cause, les U15 du club de Lagaria Rugby Rovereto réalisent une action de jeu incroyablement similaire. Devant leurs télévisions, les éducateurs ont sûrement maudit la course en travers de Capuozzo. Les plus pragmatiques imaginaient déjà les jeunes de tout âge faire l'essuie-glace en voulant imiter le Grenoblois en plein match. Ces derniers peuvent se consoler en se disant que les premiers à l’avoir imité n’ont même pas attendu le lendemain pour le faire !

Si la coïncidence est déjà assez folle d’un point de vue temporelle, elle l’est également par sa localisation. En effet, l’action des jeunes joueurs amateurs a eu lieu en Italie. Plus précisément, elle a eu lieu à Belluno alors que la formation auteur de l’essai se déplaçait en Vénétie. Pour faire honneur à cette improbable ressemblance, la Fédération Italienne de Rugby se déplacera à Rovereto, dans le nord de l’Italie. Interpellés par la vidéo partagée par le club, des représentants de l’institution se rendront au Stade Nelson Mandela de Rovereto le 9 avril prochain. Marco Lasta, le président du club a exprimé ceci dans un communiqué :

Tout a commencé avec une vidéo publiée il y a quelques semaines sur nos réseaux sociaux. Elle comparait l’essai marqué par l'équipe nationale italienne à l'occasion de la victoire historique contre le Pays de Galles à celui marqué le même jour par nos garçons U15 à Belluno. Le film a été envoyé à la Fédération, qui l'a tellement apprécié qu'elle nous a demandé la permission de l'utiliser dans ses campagnes de communication. Je tiens donc à vous informer que le samedi 9 avril, la Fédération italienne de rugby lancera la vidéo sur tous ses réseaux sociaux. Le film sera également utilisé comme publicité pour le secteur Promotion & Développement de l'Union Européenne.”

