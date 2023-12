RUGBY. TOP 14. À Clermont, Urios refroidi l’ambiance après la victoire face au Racing 92

Victorieux au tableau d’affichage, le manager clermontois Christophe Urios a paru mécontent de l’attitude de son équipe lors de Clermont - Racing 92.

En tête d’affiche du samedi de la 9e journée de Top 14, l’ASM Clermont a battu le Racing 92 (23-18) en Auvergne. Mais malgré le score, l’entraîneur Christophe Urios a déploré l’attitude de ses joueurs durant le match. Imprécis, les Jaunards ont raté l’occasion de signer une victoire de prestige et se sont fait peur en fin de rencontre.

Après la rencontre, le manager clermontois a manifesté son mécontentement au micro de Canal +. Il a pointé du doigt la fébrilité de son équipe, même s’il souligne aussi le positif :

C’était important de gagner, mais je suis déçu du contenu du match, car je pensais qu’on était plus costaud que ça. On a fait un bon début, en marquant deux essais rapidement, puis notre touche a été défaillante. On n’a pas pu bien lancer le jeu, notre mêlée n’a pas été assez dominatrice. Je suis déçu du contenu.”

En effet, les Clermontois se sont montrés peu convaincants en touche. Sur 80 minutes, ils perdent 7 ballons dans ce secteur de jeu. Aux plaquages, le résultat n’a pas été bien meilleur avec 27 étreintes manquées, sur 143 tentées (81% de réussite).

Clermont gagne, mais brouillonne

De plus, les Clermontois souffraient de leur indiscipline. Face aux Racingmen, ils étaient coupables de 14 pénalités, la majorité en seconde période. L'ASM s’agaçait et perdait le contrôle de la rencontre peu de temps avant l’heure de jeu.

De plus, le carton jaune de Daniel Bibi Biziwu à la 72e minute rajoutait de l’huile sur le feu. Alors que lui et ses coéquipiers étaient déjà sanctionnés d’une pénalité, le pilier poussait un adversaire sans raison apparente. Clermont terminait le match à 14 contre 15.

À la 50e minute de jeu, les locaux menaient sur le score de 20 à 6. À ce stade-là, une victoire bonifiée semblait plus probable qu’un retour francilien. Portés par un grand Benjamin Urdapilleta, les Auvergnats faisaient preuve de réussite et comptaient déjà 2 essais à 0 à la 16e minute de jeu.

Dans le froid clermontois, la domination rapide laissait place à une frayeur, qui n’était pas sans rappeler la déconvenue contre Toulon. En manque de maîtrise, Christophe Urios a rajouté : “Je ne pense pas que cela soit un problème de pression, on a surtout confondu vitesse et précipitation.”

