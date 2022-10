RUGBY FÉMININ. Vous dormiez ? Voici les résultats de ce 1er tour de Coupe du monde

Aux aurores, les premiers matchs de la Coupe du monde de rugby féminin ont été joués en Nouvelle-Zélande ce samedi 8 et dimanche 9 octobre.

On avait eu l’habitude en 2011 avec la Coupe du Monde des garçons, rebelote avec celle des filles 11 ans après ! Un décalage horaire conséquent entre l’Hexagone et la Nouvelle-Zélande, pays hôte du tournoi, rend le suivi difficile. Les diffusions (très) matinale de cette édition 2021, décalée d’un an pour raison sanitaire, ne sont pas au goût de tout le monde. Alors, en attendant le Crunch prévu à 9h samedi 15 octobre prochain, le Rugbynistère vous sert sur un plateau les résultats des premiers matchs de la compétition reine.

RESUME VIDEO. 14 essais, 84 points marqués, l'Angleterre envoie un message à la France avant le Crunch



Le moins que l’on puisse dire, c’est que les favoris ont su se distinguer. Pour les adversaires de l’Angleterre, de la France et de la Nouvelle-Zélande, les valises étaient pleines de retour à l’hôtel. Pour les Red Roses, grandes favorites de la compétition, il n’y a eu aucun cadeau offert à des joueuses fidjiennes impuissantes. Connues pour leur qualité athlétique et physique, les Britanniques ont infligé un score lourd de 84 à 19 aux joueuses du Pacifique. Dans la même poule, la France n’a pas laissé grand-chose aux Sud-Africaines. Avec une victoire 40 à 5, les Bleues de Gaëlle Hermet ont pu gagner de la confiance avant d’affronter les Anglaises. Leur jeu de vitesse des Françaises a fait mouche face aux Boks. Pour ce premier match, l’intégralité des essais a été inscrit par des joueuses des lignes arrières. Mention spéciale pour la charnière Sansus-Drouin qui marque à elles deux 3 des 6 essais du match. La sanction aura été similaire côté Australie. Eh oui, les Gold and Green affrontaient leur meilleure rivale, la Nouvelle-Zélande, pour leur premier match de la compétition. Visiblement bien remise de leur errance récente sur la dernière année, les Black Ferns accélèrent le rythme pour tendre un douloureux 41 à 17 aux rugbywomen de l’île continent. Autre score fleuve à mentionner, le Canada à infliger un 41 à 5 aux Japonaises pour leur entrée dans la compétition. RESUME VIDEO. Conquérantes et inspirées, les Bleues n'ont fait qu'une bouchée de l'Afrique du Sud (40-5)



L’intégralité des scores :

Poule 1 :

Nouvelle-Zélande 41 - 17 Australie

Pays de Galles 18 -15 Écosse

Poule 2 :

Italie 22 - 10 États-Unis

Canada 41 - 5 Japon

Poule 3 :

France 40 - 5 Afrique du Sud

Angleterre 84 - 19 Fidji