RUGBY. Coupe du monde féminine. ‘‘Nous sommes prêtes à saisir notre chance’’ assure Gaëlle Hermet

Dans une semaine, les joueuses du XV de France donneront le coup d’envoi de la prochaine Coupe du monde de rugby féminin.

Le samedi 8 octobre à 04h15, les Bleues comptent écrire la première page de leur histoire dans ce mondial néo-zélandais. Face à l’Afrique du Sud, elles donneront le coup d’envoi de cette édition 2021, reportée pour cause Covid, de la Coupe du monde féminine. Dans l’antre mythique d’Eden Park, la capitaine de sélection Gaëlle Hermet a réagi dans un communiqué officiel de World Rugby. Dans ce dernier, elle évoque notamment l’état d’esprit d’un groupe très attendu en Océanie : “C'est super important de bien commencer, car nous arrivons avec de grandes ambitions et avec l'objectif de gagner cette Coupe du Monde de Rugby. Mais c'est tout aussi important de prendre du plaisir, puisque tout le monde n'a pas la chance de jouer un match d'ouverture à l'Eden Park dans le cadre de la Coupe du Monde de Rugby.” Elle continue en évoquant les ambitions d’un groupe avec des joueuses “prêtes à saisir leur chance.” COUPE DU MONDE. Féminines. Le programme des matchs des Bleues sur TF1



Habitué aux rencontres de haut standing et membre du gratin du rugby féminin mondial, le XV de France de Gaëlle Hermet profite également d’un territoire inexploré par la plupart. Nouvelles arrivantes en Nouvelle-Zélande, elle évoque la passion de l’ovalie qui vit dans ce pays. La capitaine des Bleues déclare : “Nous sommes très excitées d'être ici en Nouvelle-Zélande, dans un pays qui, culturellement parlant, vit et respire le rugby. Nous sommes très heureuses d'être enfin là pour cette Coupe du Monde de Rugby. Notre groupe est super motivé pour lancer les choses avec notre premier match. Ça y est, nous sommes à une semaine de notre premier match, c'est du concret et nous ne pouvons plus douter, nous devons juste jouer au rugby.” Une passion qui ne fait pas tout cependant. Rappelons que le XV de France Féminin a largement dominé les Black Ferns à deux reprises l’automne dernier. Ces dernières feront d’ailleurs partie des principales prétendantes au titre avec la France et, surtout, une formation anglaise en grande forme.