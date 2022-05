RESUME VIDEO. Toulouse encaisse 40 points au Leinster et laisse une 6e étoile s'envoler

Le Stade Toulousain ne pourra pas défendre son titre en finale après son élimination en demie de la Champions Cup face au Leinster.

Toulouse a pris Lowe face au XV du Trèfle, Dupont, Leinster/Toulouse vu par TwitterAprès l'Ulster et le Munster, les Toulousains savaient que ce match au Leinster serait un très gros morceau. Émoussés physiquement, les coéquipiers d'Antoine Dupont n'ont jamais trouvé la solution face aux Irlandais. L'essai de 90 mètres du demi de mêlée a maintenu un mince espoir. Mais lorsque la machine du Leinster s'est mise en route, le champion en titre a été incapable de l'arrêter. Lowe, par deux fois (14e, 49e), Van der Flier (19e) et Keenan (78e) ont passé la ligne de craie de Toulouse pour une victoire qui ne souffre aucune contestation tant les locaux ont été dominateurs durant toute la partie. Derrière une charnière Gibson-Park/Sexton de gala, ils ont déroulé leur jeu en ayant la très grande majorité des ballons. Indisciplinés et bousculés, les Toulousains ont passé la majeure partie de la rencontre à défendre. Impossible dans ces cas-là d'espérer gagner.