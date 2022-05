Toulouse a pris Lowe face au XV du Trèfle, Dupont, Leinster/Toulouse vu par Twitter

Ríen à dire

On est dominés partout sauf en mêlée

On est plus fatigués et on ne prend jamais la ligne d'avantage

On ne sait pas quoi faire du ballon

Le seul espoir c'est qu'on n'est "qu'à" 13 points au score et que tout est encore possible

ALLEZ LE STADE 🔴⚫#LEINST