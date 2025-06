Résumé vidéo. Toulon met la pression à l'UBB après sa victoire à Mayol

En pleine maitrise durant la rencontre, Toulon aura vendangé mais s'impose contre l'UBB (27-10). Le RCT ne revient qu'à un point de Bordeaux avant la dernière journée.

Ce n'était, évidemment, pas le duel au sommet qu'on aurait pu espérer puisque de nombreux cadres bordelais n'étaient pas sur le terrain, convalescents d'une fête méritée, menée à la suite de la finale de Champions Cup.

C'est tout de même un duel féroce que se sont livrées les deux équipes, avec une intensité digne du Top 14 et des phases finales en approchent. Le début de rencontre tourne d'ailleurs à l'avantage des Bordelais. Sur pénalité d'abord, puis sur un essai casquette de Janse Van Rensburg (5e minute), ramassant un ballon qui trainait au centre du terrain.

Wainiqolo pour remettre de l'ordre

Plutôt dominés à l'impact en début de rencontre, les Toulonnais parviennent à conserver la main sur le ballon. Une tendance qui s'est confirmée tout au long du match. Les Toulonnais finissent la rencontre avec 58% de possession de balle, ainsi qu'un léger avantage au niveau de l'occupation également (55% contre 45%).

La réaction toulonnaise arrive rapidement. Au terme d'une action collective où le ballon aura rapidement navigué d'aile en aile, Fainga'anuku mobilise 2 défenseurs près de la touche et parvient à sortir les bras pour Wainiqolo qui aplatit tranquillement en coin dans l'en-but (14e).

Le premier fait de jeu du Fidjien, avant son éclair de génie. Lorsqu'il récupère un jeu au pied rasant dans le dos de la défense, Jiuta Wainiqolo a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'aller marquer. Mais dans son style habituel, comme lui seul en est capable, il efface plus de 5 défenseurs pour aplatir au pied des poteaux (24e, 20-10).

Une séquence magique, débutée par le petit rasant distillé par Jaminet, après une chandelle bordelaise trop profonde. L'arrière aura d'ailleurs livré une prestation très propre, avec un 100% au pied (5/5 : 2 pénalités et 3 transformations).

Des approximations qui coûtent le bonus offensif

Car si Jaminet n'a eu que trois transformations à tenter, c'est que le Rugby Club Toulonnais a eu énormément d'occasions de marquer, souvent gâchées par une faute de mains. Le RCT termine avec 7 en-avant, dont la majorité ont été commis en zone de marque.

Après l'essai de Wainiqolo à la 24 minute, il faut attendre la 70e minute du match pour que des points soient à nouveau marqués, par l'intermédiaire de Fainga'anuku. Le Néo-zélandais inscrit le troisième et dernier essai de la rencontre. Les occasions n'ont pourtant pas manqué durant ce long laps de temps, dont un moment fort bordelais avant la mi-temps, l'un des seuls du match.

Des erreurs qui coûtent cher côté toulonnais puisque le RCT est toujours derrière l'UBB au classement après la rencontre. Le club varois aurait pu passer devant en cas de bonus offensif, en revenant à égalité et ayant l'avantage des points terrains. Malgré la défaite (27-10) et l'écart qui n'est plus que d'un point au classement, c'est Bordeaux qui ressort gagnant de ce duel. Les Girondins ont l'occasion de valider leur deuxième place à domicile, dans une semaine, contre Vannes.