RESUME VIDEO. Performance mémorable : Vannes renverse Béziers et se qualifie pour la Finale de Pro D2

Le RC Vannes triomphe de l'AS Béziers Hérault et se qualifie pour la finale de Pro D2. Un match intense où les Bretons ont montré leur résilience et leur capacité à saisir chaque chance.

Ce vendredi soir, Vannes a décroché sa première finale historique de Pro D2 en venant à bout de Béziers dans une demi-finale haletante. Rendez-vous est donné samedi prochain face à Grenoble à Toulouse. Les Vannetais, connus pour leur défense impénétrable et leur pragmatisme tout au long de la saison, ont une nouvelle fois démontré leur résilience et leur capacité à saisir les opportunités, même lorsqu'ils sont dominés dans la possession.

RESUME VIDEO. De la Nationale à la Finale de Pro D2, Grenoble déjoue les pronostics aux dépens de Provence RugbyDès le coup d’envoi, la tension était palpable. Les Biterrois, très joueurs, ont mis la pression sur les Bretons, mais ces derniers ont su rester réalistes, prenant les points quand il le fallait. À la pause, Vannes menait de justesse 7-6 grâce à un superbe essai de Camou (34e), avant un nouvel essai de Blanchard dès la reprise (42e).

Le score de 14-6 a tenu jusqu'à l'heure de jeu avant que Réau (63e), résistant à plusieurs défenseurs, ne réduise l'écart. Béziers n’a jamais rien lâché, mais Vannes a repris de l’air grâce à son buteur, Lafage, portant le score à 17-11. Puis, Béziat a enfoncé le clou avec une réalisation en force à la 68e, portant le score à 24-17. Et ce, alors que les locaux étaient à 14 après la biscotte de Desjeux quelques instants plus tôt.

Mais, fidèle à leur réputation, les Biterrois ont continué de se battre, Lorre relançant la partie avec une réalisation à la 71e (24-18). Cependant, un nouveau coup de pied salvateur de Lafage à la 76e a finalement scellé le sort du match à 27-18. Malgré une dernière tentative désespérée de Béziers qui s’est soldée par une touche après une folle tentative de remonter tout le terrain.

Les regrets étaient nombreux du côté biterrois. Une transformation manquée par Marquès à la 67e minute et un essai refusé en fin de première période ont illustré leur manque de réussite. À cela s’ajoutent plusieurs occasions gâchées, comme cet en-avant sur la dernière passe à la 51e minute, qui ont empêché Béziers de concrétiser leur possession favorable face à des Bretons chirurgicaux dans leur pragmatisme.

Lafage, en désobéissant aux consignes de taper en touche en fin de partie pour tenter une pénalité de 40 mètres, a changé le cours de la partie. Ce coup de pied a peut-être été l'un des tournants de match. Survenu juste après un essai de Béziers, il a offert à Vannes un écart stable qu'ils ont su bonifier.

Avec cette victoire historique, Vannes exulte et se prépare maintenant à affronter Grenoble en finale. Les Bretons, forts d'une défense de fer et d'une capacité à saisir leurs chances, savent qu'ils devront être à leur meilleur niveau pour continuer à écrire l’histoire. Pour Béziers, l’amertume est palpable, mais leur parcours reste honorable. Ils ont montré du panache et ont fait vibrer leurs supporters jusqu’à la dernière minute.