RESUME VIDEO. De la Nationale à la Finale de Pro D2, Grenoble déjoue les pronostics aux dépens de Provence Rugby

En battant Provence Rugby, Grenoble décroche sa place en finale de Pro D2. Portés par un Sam Davies exceptionnel, les Isérois visent désormais le Top 14.

Grenoble n'a pas fini de surprendre ! Relégué en Nationale à l'issue de la saison 2022/2023. Puis maintenu en Pro D2 avec un retrait de six points au début de l'exercice, le FCG a tenu bon jusqu'à décrocher ce jeudi soir sa qualification pour la finale de deuxième division. Les Isérois ne sont plus qu'à un match du Top 14. Désormais, tout est possible. Et au vu de ce qu'ils ont montré jusqu'ici, ils pourraient bien être favoris pour le titre.

L’expérience des grands rendez-vous a fait la différence. Malgré l’avantage du terrain et une saison régulière remarquable, Provence Rugby n’a pas réussi à contrer la détermination grenobloise. Les Provençaux, invaincus à domicile jusqu’à ce match, ont pourtant débuté fort avec des essais de Martin (15e) et Colombet (22e), profitant d’une supériorité numérique, suite à la biscotte de Trouilloud à la 13e minute, pour mener au score en première période.

Cependant, les Isérois ont su rester patients et solidaires. Grâce à la botte précise de Sam Davies, le demi d’ouverture gallois, Grenoble est resté dans la course. Un essai crucial de Farissier juste avant la pause a permis aux visiteurs d’égaliser à 17-17, relançant ainsi le match au meilleur moment alors que Provence Rugby évoluait à 14. En seconde période, Davies a enfoncé le clou avec un drop suivi d’une pénalité, portant le score à 23-17. La pression était clairement sur les épaules des locaux. Et ça, les visiteurs l'avaient bien compris avant ce choc.

Le tournant du match est survenu en toute fin de rencontre. Provence Rugby a réduit l’écart avec un essai de Lapègue (59e), mais il était déjà trop tard. La défense grenobloise, orchestrée par l’incontournable Steeve Blanc-Mappaz, a su repousser les dernières offensives provençales, notamment lors d’une pénaltouche à la 77e minute, privant ainsi les locaux de leur dernière chance de qualification.

C'est incroyable ! Le scénario du match, il est difficile en première mi-temps. On arrive à faire le dos rond et à revenir au score. En deuxième mi temps, même si c'est un peu haché, je pense qu'on a quand même le ballon. On pouvait faire un peu mieux, mais on arrive quand même à rester devant au score et à tenir bon. (Steeve Blanc-Mappaz via France Bleu)

Un discours qui tranche avec celui d'Enzo Selponi au sortir de cette énorme déception. "On est frustrés et déçus. Il ne nous manque pas grand-chose mais on a été trop impatients. On savait à quoi s'attendre. Je pense qu'on est meilleur qu'eux mais ce soir ils l'ont emporté", a confié l'ancien joueur du FCG au micro de Canal +. Les Aixois ont en effet raté plusieurs belles occasions dans le camp isérois et laissé en route de bons ballons en touche. Des erreurs qui coutent très cher.

Si tout n'a pas été parfait du côté de Grenoble, un homme a une nouvelle fois brillé : Sam Davies. Le Gallois, déjà en vue contre Dax, a été un artisan de cette victoire. L'ouvreur a montré une nouvelle fois toute l’étendue de son talent. Outre ses coups de pied millimétrés, son drop a été le tournant de cette rencontre, scellant la victoire des siens. « La magie de Davies » sera d’ailleurs attendue de pied ferme à Ernest-Wallon pour la finale du 8 juin, où les Isérois espèrent conclure leur saison en apothéose.

Pour Grenoble, cette victoire représente bien plus qu’un simple ticket pour la finale. C’est la récompense d’un parcours semé d’embûches et le fruit d’une solidarité exemplaire. Les hommes d'Aubin Hueber ont prouvé qu’ils avaient les épaules pour les grands rendez-vous, et c’est avec confiance et détermination qu’ils aborderont cette ultime confrontation. Rendez-vous le 8 juin pour une finale qui s’annonce palpitante ! Reste à connaître leurs adversaires : Vannes ou Béziers ?