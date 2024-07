RESUME VIDEO. L'Angleterre rate l'exploit historique contre les All Blacks après un match palpitant

Dunedin a été témoin d'une bataille acharnée où l'Angleterre a failli battre les All Blacks. Une victoire 16-15 pour la Nouvelle-Zélande grâce à Reece et Savea. Smith manque l'occasion de briller.

L’Angleterre a été à deux doigts d’écrire l’histoire en battant la Nouvelle-Zélande à domicile pour la première fois depuis 2003. Malgré une performance notable, les All Blacks ont tenu bon et l'ont emporté 16-15 lors d’un match palpitant à Dunedin.

Les essais de Sevu Reece et Ardie Savea ont donné l'avantage initial aux Néo-Zélandais. Damian McKenzie a également contribué avec deux pénalités cruciales. L'Angleterre a répondu avec des essais de Maro Itoje et Immanuel Feyi-Waboso, ainsi que deux pénalités de Marcus Smith. Cependant, ce dernier a manqué des occasions clés au pied, ce qui a coûté cher à son équipe.

En première mi-temps, les All Blacks ont montré leur domination avec des essais non transformés, tandis que l'Angleterre a répliqué par Itoje. Smith a égalisé avant la pause, mais la blessure de TJ Perenara a perturbé les plans néo-zélandais. McKenzie a ensuite redonné l'avantage aux All Blacks en seconde période avec deux pénalités supplémentaires.

Malgré une opportunité tardive, l'Angleterre n'a pas su capitaliser sur les erreurs néo-zélandaises. Une faute dans un ruck a scellé leur sort alors que le temps avait déjà dépassé les 80 minutes. Ce match a été marqué par des moments de brillance des deux côtés, mais aussi des erreurs coûteuses.

Les All Blacks, sous la direction de Scott Robertson, ont montré des signes de faiblesse même si la victoire est au bout. On a senti par moment que les locaux pouvaient accélérer et dépasser leurs adversaires du jour. Mais les locaux n'ont pas su capitaliser sur leurs possessions.

On pouvait s'attendre à ce type de match puisqu'il s'agissait de la première sortie des Néo-Zélandais. Si Robertson avait choisi une équipe expérimentée avec aucun joueur sans sélection, ce groupe manquait d'automatismes. Plusieurs joueurs importants ont aussi raccroché les crampons. De nouveaux leaders vont devoir émerger.

En face, les Anglais avaient déjà eu le temps de trouver des repères lors du Tournoi des 6 Nations. Ils ont clairement manqué le coche malgré une belle défense. A l'instar des Néo-Zélandais, ils ont parfois été trop peu inspirés, à l'image d'un Marcus Smith pas vraiment en vue. Contrairement à Itoje, véritable poison dans les rucks. L’Angleterre aura une nouvelle chance de briller la semaine prochaine à Eden Park.