RESUME VIDEO. France U20 assomme le Pays de Galles tout en puissance et en vitesse

France U20 a dominé le Pays de Galles lors de la 4ème journée du 6 Nations en inscrivant pas moins de six essais. Une victoire bonifiée qui fait du bien.

Les Bleuets ont montré la voie au XV de France ce vendredi soir en allant s'imposer au Pays de Galles. Battus par l'Italie devant leur public lors de la troisième journée, les Tricolores étaient revanchards. Ils décrochent le bonus offensif à la faveur de six essais inscrits.

"Après ce match à Béziers contre l’Italie, nous étions vraiment très déçus. Nous sommes en train de créer un groupe solide et cette victoire va nous faire du bien. Avant de penser au Championnat du monde, il faut bien terminer ce tournoi face à l’Angleterre", lance Zinédine Aouad.

Auteur d'un doublé en l'espace de trois minutes juste avant la pause, le pilier de l'UBB a largement participé au succès des siens. La fin de la première période a été fatale aux locaux. Alors que Xan Mousques avait trouvé la faille à la 10e avant la réponse du Pays de Galles, les Français ont passé la ligne de craie à trois reprises entre la 32e et la 39e.

Pourtant, la France a dû composer avec un carton jaune et deux blessures dans le premier acte et deux remplacements précoces qui n'étaient pas prévus. Néanmoins, ils ont eu les ressources physiques et mentales pour décrocher le bonus offensif dès les 40 premières minutes.

A 28 à 5 à la pause, la victoire avait choisi son camp. Mais on connait la résilience des Gallois. Aussi, les Bleuets n'ont pas relâché leur emprise sur la rencontre et le tableau d'affichage. Après une pénalité, Sialevailea Tolofua est entré en Terre promise.

Trois minutes plus tard, les locaux réduisaient l'écart, mais il était à ce moment-là bien trop important pour espérer un comeback improbable. D'autant que Mathys Belaubre a donné le coup de grâce à la 74e avec un sixième essai.

Un succès qui relance les Français dans ce Tournoi. Avec deux succès pour tant de défaites et 13 points au compteur, ils restent au contact de l'Irlande et surtout de l'Angleterre. Première au classement et toujours invaincue. Les deux équipes s'affrontent ce samedi pour une finale à avant l'heure. En cas de succès, les Anglais seront plus que jamais en course pour le Grand Chelem. Mais ils devront ensuite battre les Tricolores.