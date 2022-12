RÉSUMÉ VIDÉO. Face aux Saracens d’Owen Farrell, le LOU était à deux doigts de l’exploit

Dans une rencontre initialement dominée par les Anglais, le LOU s’est réveillé et a arraché un “match référence”.

Ils étaient proches de l’exploit, mais ils se sont légèrement précipités. Face aux Saracens, Lyon a perdu avec les honneurs, mais sans bonus défensif. Au coup de sifflet final, une pénalité d’Eliott Daly a enlevé tout espoir de point au classement à Lyon. L’arrière anglais porte le score à 20 - 28. Sur la pelouse de Gerland, le LOU a pourtant failli réaliser l’exploit de l’année en Coupe d’Europe. En effet, les Rhodaniens dominaient clairement la fin de match et ne pointent qu’à 5 points de leur adversaire du jour. Cador européen, les Sarries étaient débordés par la rapidité montrée en fin de match par les hommes de Xavier Garbajosa. Mais à force de gestes risqués et de quelques passes téméraires, ces derniers se sont mis des bâtons dans les roues.

Entre autres, on peut évoquer la passe très complexe de Thibaut Regard au jeune Mickaël Guillard à la 71ᵉ minute de jeu. D’autres actions approximatives, mais pleines d’envies, se sont enchaînées dans les ultimes instants. Avec deux performances très impressionnantes offensivement, mais soldées par des défaites, le LOU ne se met pas vraiment dans de bonnes dispositions pour les phases finales. Néanmoins, les deux bonus obtenus en Afrique du Sud les soulagent un peu. Après le match, le coach de Lyon n’hésite pas à évoquer un “match référence”. Dans un entretien accordé à Rugbyrama, Xavier Garbajosa déclare :

Bien sûr que l’on a des regrets quand on voit la débauche d’énergie des garçons, l’abnégation et le courage, c’est toujours regrettable de ne pas être payé. Je pense que ce match-là, ils méritent de le gagner. En étant tout à fait honnête, en étant efficace dans ces moments clés, si on gagne ce match, on ne crie pas au hold-up non plus. Maintenant, j’aimerais qu’ils puissent se payer de ces efforts, car ce sont des matchs de très haut niveau. Ça a tapé très fort. Non seulement on n’est pas ridicule, mais en plus, on a les occasions pour le gagner.”

