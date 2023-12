RESUME VIDEO. Duel Acharné à Gerland : Le LOU surpasse les Bulls dans un Finish à Couper le Souffle

Battu de peu à Bristol, le LOU a relevé la tête samedi à domicile en battant les Bulls en Champions Cup. Un match marqué par de nombreux essais et du suspense.

VIDEO. Les Stars bordelaises Marquent les Esprits, l'UBB reçue 10 sur 10 en Champions CupDeuxième journée prolifique en Champions Cup au sein de la poule 1. Outre la très belle victoire bordelaise 36 à 17 face à Bristol, les Saracens ont dominé le Connacht sur le score de 55 à 36 ! Samedi, du côté de Gerland, les joueurs du LOU et des Bulls ont inscrit un total de 57 points lors d'un match spectaculaire et marqué par une fin de match à suspense.

''On a un groupe solidaire, une équipe avec un collectif fort. Les remplaçants ont amené un plus. On ne lâche rien. On voulait faire un résultat. On s'est donné à fond. Cette victoire va nous mettre sur une bonne lancée", a commenté Yanis Charcosset via le site de l'EPCR.

Battus de deux points sur la pelouse des Bears (36 à 34), les Lyonnais ont bien cru que la victoire allait une nouvelle fois leur échapper. En effet, l'artilleur de la formation sud-africaine a une occasion de marquer trois points à quelques minutes de la sirène. Mais son coup de pied, plutôt facile, a fui les perches.

A ce moment-là, les locaux ne comptaient qu'une longueur d'avance, 29 à 28 suite à la réalisation de Thibaut Regard en coin. Une réalisation qui a permis au LOU de reprendre les commandes du match aux Bulls, auteurs d'un essai par le troisième-ligne Marco van Staden à la 69e.

Ces derniers avaient été les premiers à trouver la faille dans la défense dès l'entame par l'intermédiaire du demi de mêlée Zak Burger. Menés 10 à 0, les Lyonnais ont réagi à la 22e grâce à une inspiration au pied de Fletcher Smith pour l'ailier du XV de France Ethan Dumortier.

Cette rencontre n'a pas manqué de spectacle avec l'essai en bord de touche de Sergeal Petersen puis celui juste avant les citrons de Pierre-Samuel Pacheco. Mais à la pause, ce sont les visiteurs qui étaient devant, 18 à 12, puis 21 à 12 au retour des vestiaires.

Mais le LOU n'a pas abdiqué pour autant. Le centre Alfred Parisien est entré en Terre promise à la 45e avant que Yanis Charcosset n'offre le bonus offensif à Lyon après l'heure de jeu. Un bonus bienvenu puisqu'il permet à la formation de Top 14 d'occuper la deuxième place du groupe après 7 points juste derrière l'UBB.