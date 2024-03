RESUME VIDEO. Coup de théâtre à Twickenham : l'Angleterre met fin au rêve irlandais dans un match électrique !

Fin de série dramatique pour l'Irlande face à une Angleterre résiliente à Twickenham. L'Irlande ne remportera pas le Grand Chelem dans ce 6 nations 2024.

Fin de série pour l'Irlande ! Ce samedi, les hommes d'Andy Farrell ont été battus par l'Angleterre à Twickenham aux termes d'un match fou. C'est l'ouvreur Marcus Smith, remplaçant au coup d'envoi, qui a donné la victoire aux Anglais sur un drop face aux perches.

Les locaux auraient pu avoir la vie plus facile si Ford avait été plus précis dans l'exercice des coups de pied. L'Angleterre ayant manqué deux transformations et deux pénalités. Ce qui a permis de laisser les Irlandais dans la partie. Des Irlandais qui n'ont pas été aussi efficaces et dans la maitrise que lors des précédentes rencontres.

Il y avait de l'électricité dans l'air avant ce choc dans l'antre du rugby. On peut penser que les visiteurs avaient la pression du résultat, eux qui visaient un second Grand Chelem d'affilée. Une performance jamais réussie dans l'ère du 6 Nations. Ce sont les Anglais qui sont le mieux rentrés dans cette partie avec un essai dès l'entame par Ollie Lawrence après un beau mouvement au large. Plus appliqués et plus déterminés, ils ont fait ce qu'il fallait pour disposer de ballons rapides en attaque tout en essayant d'être les plus agressifs en défense.

L'Angleterre ne lâche rien

Si bien qu'à la pause, l'Irlande n'avait que quatre longueurs d'avance (8-12) grâce au pied de Crowley. Il a ainsi fallu attendre le début du second acte pour voir le XV du Trèfle, pourtant si efficace offensivement jusqu'à présent, trouver la faille par James Lowe en bout de ligne. Mais trois minutes plus tard, c'est Furbank qui répondait après un excellent travail de passes de Martin et Itoje. Le match était enfin lancé mais l'Angleterre comptait toujours quatre points de retard. Le tournant a sans doute eu lieu juste avant l'heure de jeu.

Suite à une formidable percée de Ben Earl, le capitaine Peter O'Mahony s'est mise à la faute et a logiquement écopé d'un carton jaune. Une exclusion qui n'a pas arrangé les affaires de visiteurs, déjà handicapés par leur banc à 6 avants et seulement 2 trois-quarts. Précieux sur l'action, Earl a été immédiatement récompensé par un essai, cette fois-ci transformé. 20 à 17 à la 61e, il restait encore largement du temps pour assister à un retournement de situation.

Les minutes se sont égrainées et les Anglais ont commencé à sérieusement y croire. Jusqu'à ce que Lowe double la mise à la 72e. Mais il faut croire que l'Irlande n'était pas destinée à réaliser ce formidable doublé. La transformation a en effet fui les perches et laissé les Anglais à portée de fusil.

Marcus Smith, l'homme providentiel

Dans une fin de match irrespirable, les visiteurs ont eu l'occasion de faire tourner la montre. Les locaux ont eu l'occasion de tuer la rencontre. Mais ils n'ont pas abdiqué à l'image de cette course d'Immanuel Feyi-Waboso qui a permis à l'Angleterre de jouer l'avantage. Ce qu'ils ont fait jusqu'à avoir cette position préférentielle de Marcus Smith face aux perches.

Un drop qui signe un succès retentissant des Anglais et les replace dans la course à la victoire finale. Les Ecossais défaits en Italie, ils occupent la deuxième place à quatre longueurs de l'Irlande avant le déplacement en France. On voit mal l'Irlande se faire surprendre par les Ecossais à Dublin la semaine prochaine. Mais le suspense reste entier pour la deuxième place.

Le XV de France, pour l'heure 5e avec seulement six points, doit l'emporter à Cardiff ce dimanche pour revenir dans la course. En cas de succès non bonifié, les Bleus pourraient toujours espérer se hisser au deuxième rang du classement s'ils l'emportent ensuite à Lyon aux dépens des Anglais. La cinquième journée du 6 Nations promet d'être passionnante.