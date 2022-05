RÉSUMÉ VIDÉO. CHAMPIONS CUP. Russell et Thomas régalent pour une qualification du Racing en demi-finale

Dans ce dernier quart de finale de Champions Cup, le Racing n'a pas fait dans la dentelle face à Sale en s'imposant largement. Russell et Thomas ont encore régalé.

Ce dimanche, le Racing 92 a rejoint Toulouse, le Leinster et La Rochelle en demi-finale de Champions Cup après s'être imposé face aux Sharks de Sale. Et pourtant, la première période fut délicate pour les hommes de Laurent Travers. N'arrivant pas à déployer leur jeu, les Franciliens furent même menés à la pause (6 à 10), après un essai à la sirène du centre Manu Tuilagi. Une petite surprise, tant les Racingmen partaient favoris avant cette rencontre. Mais voilà, la puissance des avants anglais, ainsi que quelques fautes de main du côté des locaux ont permis aux coéquipiers de Faf De Klerk de prendre les devants à mi-chemin.

Heureusement, dès le retour des vestiaires, le Racing remet la main sur le ballon. Et il n'a fallu attendre que deux minutes de jeu pour voir le premier essai des Ciels et Blancs. Après une belle avancée de Fickou, Russell effectue un jeu au pied rasant pour Teddy Thomas. Le ballon semble trop long, et pourtant, Thomas arrive à s'en saisir au nez et à la barbe du défenseur. Puis, tel un funambule, il poursuit au pied en flirtant avec la ligne de touche, pour aplatir l'un des essais de cette Champions Cup. Du grand art, tout simplement. D'autant que 7 minutes plus tard, Finn Russell nous montre une nouvelle fois toute l'étendue de son talent en reprenant d'une demi-volée un coup de pied rasant adverse. Un dégagement peu académique, dont le rebond trompera les joueurs de Sale, pour atterrir dans les bras de... Finn Russell en personne ! Une réussite insolente mais provoquée par l'Écossais, qui n'a plus qu'à courir pour inscrire l'essai du break (23-10). Les Anglais tenteront de revenir avec un essai de Van Der Merwe, mais la botte de Le Garrec (auteur d'un 7/9) et les jambes d'Imhoff et Spring scelleront le sort de ce quart de finale (41-22).

Les hommes de Laurent Travers retrouveront donc en demi-finale le Stade Rochelais, qui a battu le leader du Top 14 le MHR au tour précédent. Un match qui promet de grandes envolées.