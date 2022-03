RÉSUMÉ VIDÉO. 6 NATIONS. L’Italie s’incline face à l’Écosse et se dirige vers sa douzième cuillère de bois

À domicile, l’Italie aura tenté des choses face à l’Écosse, mais s’incline pour la quatrième fois de ce Tournoi. La cuillère de bois semble se rapprocher.

On espérait (secrètement) que l’Italie s’impose ce samedi face à l’Écosse, 2569 jours après sa dernière victoire dans le Tournoi des 6 Nations. C’était d’ailleurs face à cette même équipe d’Écosse, 19-22. Mais voilà, la marche était trop haute pour les coéquipiers de Garbisi, qui auront beaucoup tenté, en vain. Ce sont même eux qui se montrent dangereux les premiers : l’ouvreur du MHR ouvre le score (3-0), avant que le XV du Chardon ne punisse de courageux Italiens. En effet, et après une superbe relance de Stuart Hogg, Johnson conclut le premier vrai mouvement écossais. 3-5, puis 3-12, après une interception cruelle de Price, qui amena l’essai d’Harris. Un coup dur pour les Italiens, qui étaient à 5 mètres de la ligne adverse. En difficulté, mais pas résignés, les coéquipiers de Ioane remettent la marche avant, et inscrivent un très bel essai en première main signé Braley. Un sursaut d’orgueil qui n’enrayera en rien la domination écossaise : juste avant la pause, le centre Harris inscrira un deuxième essai personnel, permettant aux siens de mener de neuf points à la mi-temps (10-19).

6 Nations. 2569 jours plus tard, l'Italie va-t-elle enfin s'imposer dans le Tournoi ?Malheureusement pour la Squadra Azzura, l’équipe d’Écosse continue de gagner les collisions, et inscrit un quatrième essai en début de seconde période, par l’intermédiaire de Darcy Graham (48ème minute, 10-26). Stuart Hogg marquera même sa 26ème réalisation de sa carrière internationale, qui scellera le sort du match. Les Italiens reviendront tout de même en fin de rencontre, grâce à un doublé du jeune Ange Capuozzo, qui fêtait sa première cap. Les Ioane, Garbisi et consorts auront été vaillants, mais le réalisme écossais aura finalement eu raison d’eux. Score final 22-33 pour le XV du Chardon, qui repasse devant le Pays de Galles grâce à ce succès. Quant à l’Italie, la cuillère de bois se rapproche inexorablement. Les Azzurri se déplaceront au Pays de Galles, pour leur dernier match du Tournoi.

