Quoi ? Vous avez manqué cette sublime transversale au pied de Parisse pour l'essai ?! [VIDEO]

Lors du match de Top 14 entre Toulon et Brive, Sergio Parisse nous a régalés avec une superbe passe au pied pour l'essai.

Sergio Parisse a beau approcher de la quarantaine (37 ans), il continue de nous surprendre et à se surprendre. Il nous avait habitué à passes parfois un peu trop freestyle dans la défense. Face à Brive lors de la 8e journée ce vendredi soir en Top 14, l'international italien a joué très juste lors d'une offensive toulonnaise à la 36e minute de jeu. Tout est parti d'une accélération de Duncan Paia'aua bien relayé par ses coéquipiers, et notamment Serin, auteur d'une chitera. Le ballon a rapidement été recyclé et qui était au poste ouvreur ? Parisse qui a opté non pas pour une passe au large mais un coup de pied. Une transversale jusqu'à l'aile d'Erwan Dridi pour un très bel essai du RCT. L'un des quatre inscrits par les pensionnaires de Mayol lors de cette victoire bonifiée. "C'est le genre de geste que l'on n'attend pas pour un numéro 8 et quand tu le réussis ça surprend mais quand tu le rates tu passes pour un con", a commenté l'ancien Parisien via Le Figaro.