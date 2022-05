Pro D2. Vidéo. ''On a défoncé la porte'' : la sécurité de Carcassonne vient en aide à un arbitre

Ce jeudi, Carcassonne s'est imposé face à Bayonne (33-28). Un évènement a particulièrement fait réagir puisque la sécurité de l'USC a dû enfoncer la porte du local de l'arbitre vidéo.

Ce jeudi soir, pourtant en infériorité numérique dès la 30e minute, Carcassonne est parvenu à se défaire de l'Aviron Bayonnais (33-28) et prend donc, plus que jamais, une sacrée option sur la qualification en fin de saison. Outre cette belle victoire, un évènement cocasse à la mi-temps a particulièrement fait réagir. Des spectateurs durant la rencontre, ont voulu rentrer dans le local de l'arbitre vidéo, obligeant une personne de la mairie à fermer celui-ci lors de la pause. Oui mais voilà, lorsque la deuxième période est arrivée, l'arbitre vidéo s'est retrouvé coincé à l'extérieur, ne pouvant pas rentrer dans son local. La suite, c'est Gerard Laguzou, responsable de la sécuriré du club qui la raconte : ''Quand la deuxième mi-temps a repris, l'arbitre vidéo n'a pas pu rentrer. On est rentré dans le truc (sic), on a défoncé la porte pour qu'il rentre (rires). Ça a pris 5 ou 10 minutes et puis on a mis un agent de sécurité pour sécuriser le local''.

Une situation inédite donc. Et quand, les journalistes de Canal + lui rétorque qu'il faudra acheter une nouvelle porte, celui-ci répond non sans humour : ''Oui (rires), ça, ce sera la mairie, ce n'est pas nous.'' Une histoire qui finit bien mais qui aurait pu être réellement problématique pour la rencontre si l'arbitre vidéo n'avait pu rejoindre son local.