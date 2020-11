😱L'essai ahurissant du Queensland lors du State of Origin 2020 [VIDEO]

La deuxième manche du Stade of Origin entre les Blues et les Maroons a été marqué par un essai venu d'ailleurs de Coates.

Le Rugby Championship n'est pas la seule compétition majeure à se dérouler en ce moment en Australie. La semaine dernière pendant que les Wallabies battaient les All Blacks, les Blues et les Maroons donnaient le coup d'envoi du Stade of Origin 2020. Ce choc en trois matchs entre la sélection du Queensland et de la Nouvelle-Galles du Sud a vu les Maroons remporter la première manche le 4 novembre sur le score de 18 à 14. Ce mercredi, les Blues ont pris leur revanche avec la manière 34 à 10. Et ce malgré un essai venu d'ailleurs dès l'entame du match de Coates qui s'est envolé au-dessus du poteau de coin pour marquer d'une main. Le "decider" programmé le 18 novembre s'annonce spectaculaire.