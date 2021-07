''Le XV de France peut régner sur le rugby mondial pendant de longues années'', estime Labit

En charge des 3/4 du XV de France, Laurent Labit pense que les Bleus peuvent dominer le rugby mondial si le staff fait correctement les choses.

ANALYSE - La France a-t-elle désormais le même réservoir que celui des All Blacks ?La tournée en Australie a confirmé ce que l'on présentait depuis quelque temps : le réservoir français est très solide ! D'aucuns diront que ce n'est pas vraiment une nouvelle. Les bons joueurs étaient déjà là. Mais tous ne bénéficiaient pas du temps de jeu nécessaire en club, puis chez les Bleus, pour progresser. À l'heure actuelle, la France semble capable d'aligner trois équipes compétitives. De bon augure en vue de la Coupe du monde qui aura lieu dans l'Hexagone en 2023, mais pas seulement. En charge des trois-quarts tricolores, Laurent Labit estime via Poulain Raffûte que si le staff de Galthié fait correctement les choses, ainsi que les hommes qui leur succéderont, les Bleus peuvent s'installer durablement au sommet de l'échiquier mondial.

Il fait partie aussi de ces joueurs qui ont marqué des points et bien sûr qui n’ont pas perdu leur temps. C'est un joueur qui, un peu comme Melvyn Jaminet, qu'on est allé voir à Colomiers. Il est arrivé à Castres et il a fait la saison que tout le monde a vue. Il était venu travailler pendant le Tournoi des 6 Nations avec nous, car on l’avait appelé. Il connaissait comment on fonctionnait, ce qu'on attendait et il est arrivé avec énormément d’ambitions. Comme on dit à chaque joueur : le maillot, il faut venir se le chercher. Même si on peut parler de hiérarchie, de joueurs cadres qui seraient plus ou moins installés. Mais notre mission à court terme, c’est 2023, mais n'oublions pas qu'il y aura aussi un après 2023. On a des joueurs qui ont 22, 23 ans, qui sont partis pour faire deux ou trois Coupes du monde. Je crois que si on fait les choses comme il faut, je pense que l’équipe de France peut régner sur le rugby mondial pendant de longues années et c’est aussi notre but, On ne sait pas ce que l’on fera nous après 2023, mais c’est aussi de transmettre et de laisser quelque chose pour faire en sorte que le rugby français rivalise avec les meilleurs pendant plusieurs années.