ANALYSE - La France a-t-elle désormais le même réservoir que celui des All Blacks ?

La France a encore prouvé la profondeur immense de son réservoir lors de cette tournée. On s'est donc demandé si elle avait le même réservoir que les Blacks...

De Dave Rennie à Kurtley Beale en passant par de multiples observateurs étrangers, ils sont nombreux à encenser le XV de France aujourd'hui. A envier son réservoir, surtout. "Ce qui est fort, c’est que même si un joueur important est absent, un autre est capable de rentrer et faire le boulot, déclarait récemment l'arrière du Racing aux 92 sélections avec les Wallabies. Un peu comme les All Blacks. Et ce n'est pas cette tournée aux Antipodes qui viendra les contredire. Même sans Dupont, Alldritt, Ollivon, Ntamack, Fickou, Vakatawa et une grosse quinzaine de ses armes les plus fortes, les Bleus ont prouvé - comme lors de la dernière Autumn Cup Nations - qu'ils avaient la caisse pour aller faire jeu égal avec les numéros 1 des meilleurs formations mondiales. Leur défaite 33 à 30 ce samedi face aux Wallabies en dernier exemple.

Alors, par pure guerre d'ego chauvine ou simple curiosité, on a voulu étalonner le réservoir tricolore avec LA référence mondiale de ce jeu, là où l'on dit que les pépites poussent sur les arbres, elle qui possède 3 voire 4 joueurs sensiblement de même niveau presque à tous les postes. Et nous en sommes donc venus à nous demander si la France n'avait pas désormais un réservoir aussi profond que celui des All Blacks ? Pour vous donner un premier ordre d'idée, voici déjà à quoi pourraient ressembler les équipes de Nouvelle-Zélande et de France A, B et C.