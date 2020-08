Le rugby vu par un humoriste : ''C'est pas des bras qu'ils ont, c'est des jambons Serrano'' [VIDEO]

L'humoriste Maxime Gasteuil dresse une image bien particulière du rugby dans une vidéo publiée sur Instagram.

Après avoir sévi sur Youtube avec ses vidéos Paris vs Province, Maxime Gasteuil a investi Instagram avec un format plus court et plus punchy. Allez savoir ce qui lui a pris, mais l'humoriste, qui évoque généralement des sujets d'actualité, a choisi de s'attaquer au rugby. Sans doute faut-il y avoir un rapport avec le fait qu'il est né près de Bordeaux, à Saint-Émilion. S'il enfonce quelques portes ouvertes, notamment avec les fameuses oreilles en choux-fleur, il va beaucoup plus loin dans la description des joueurs. "C'est pas des bras qu'ils ont, c'est des jambons Serrano", celle-là, on ne l'avait jamais entendu. Il arrive même à parler de dauphin dans sa vidéo. On vous laisse découvrir.

Pour la petite histoire, le joueur de l'UBB Nans Ducuing est abonné à son compte. On attend le duo avec impatience. Le Bordelais nous avait régalés comme jamais pendant le confinement. Nans ''Peate'' Ducuing découvre ''Am stram gram'' et il n'y ''pompe rien'' [VIDÉO]