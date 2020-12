L'abus du jeu au pied ? Ugo Mola pointe plutôt le manque d'identité des équipes [VIDEO]

Questionné sur la question d'un jeu au pied toujours plus présent, Ugo Mola a préféré critiquer la manière dont plusieurs équipes se dénaturent, afin d'opter pour un jeu d'occupation.

C'est devenu une forme de tendance. Une rengaine que l'on répète sans cesse, presque machinalement comme le refrain d'un morceau qu'on pourrait se passer éternellement en boucle dans les oreilles. On s'en était même ému sur Le Rugbynistère. Pour beaucoup, le jeu au pied est aujourd'hui devenu le fléau du rugby actuel. La dernière Coupe des Nations en est le parfait exemple. Des coups de pieds à la pelle et un jeu d'occupation, de "dépossession" serait-on tenté de dire, devenu monnaie courante. Les adeptes du "rugby d'avant" peuvent s'en donner à coeur joie et bazarder à tire-larigot le rugby moderne, devenu trop stéréotypé, où chaque action est décortiquée à la loupe, ne laissant plus de places pour les prises d'initiatives. Soit. Un certain Clive Woodward, ancien entraîneur de l'équipe d'Angleterre s'était même fendu d'une critique paradoxale jugeant un rugby devenu presque "inregardable, exaspérant ou frustrant". L'abondance du jeu au pied, fléau du rugby moderne ?Le paroxysme de la mauvaise foi, quand on sait que ce dernier fut champion du monde avec un jeu pricipalement basé sur l'occupation, et le soulier gauche béni d'un jeune joyau nommé Jonny Wilkinson. Invité du Late Rugby Club, Ugo Mola était au centre du débat axé sur l'abus du jeu au pied. Sur le plateau de Canal +, outre cela, c'est surtout la perte d'identité qui agace l'entraîneur toulousain : ''Ce n'est pas le rugby de dépossession, ce qui me gêne dans le rugby actuel, c'est le mimétisme. L'incapacité qu'ont les équipes à cultiver leur identité. Je ne me sens pas être le porte-étendard d'un quelconque rugby, mais la seule chose qui m'anime au quotidien, c'est d'avoir un rugby avec une identité forte au Stade Toulousain, dans la capacité à faire bouger les choses, le ballon ou autre. Aujourd'hui ce mimétisme et ce rugby statistique post Coupe du Monde 2019 nous enferme dans un rugby où le jeu au pied se retrouve être un peu trop présent, plus pour entrer dans les stats que générer des opportunités". Sans omettre d'adresser un petit tacle subtile à Clive Woodward : "Voilà mon sentiment plus que celui de Woodward qui est une personnalité qui sait faire le buzz quand ça va bien. Il n'a pas été champion avec le rugby le plus ambitieux de la terre''.

''La statistique est la forme la plus avérée du mensonge''

Sur le plateau, on s'est d'ailleurs étonné d'une statistique. La France, l'Argentine, l'Ecosse et la Nouvelle-Zélande sont les quatre équipes du Top 10 à n'avoir gagnées aucun match en utilisant moins le pied que leur adversaire. Des chiffres vite balayés du revers de la main par Ugo Mola : ''La statistique reste la forme la plus avérée du mensonge. On peut lui faire dire ce qu'on veut. Je vais revenir à l'identité. Moi ça ne me choque pas que l'Afrique du Sud soit championne du monde avec ce rugby d'occupation, de pression, et cette capacité où physiquement elle met tous ses adversaires sous pression. Ce qui me gêne, c'est qu'une équipe avec des qualités certaines se sépare du ballon et ne part pas sur la première intention qui serait de jouer[...] c'est cette façon identitaire qui est gênante. Je crois que le rugby français a une identité, des bastions forts sur lesquels ont peu s'identifier. On ne joue pas au rugby à Dax comme on joue à Toulouse, ou on ne joue pas au rugby à Toulouse comme on joue à Castres ou à Paris, etc. Il faut cultiver cela [...] Je crois qu'il y a des qualités en notre rugby et en l'occurrence en notre équipe de France. Il y a des garçons fait pour jouer au rugby, qui sont capables de se déplacer et saisir les opportunités. Jouer une forme de rugby ambitieuse avec laquelle on peut gagner". Des propos pour le moins clairs.