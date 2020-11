La vie après le rugby de Michel Ringeval, l'homme aux 49 saisons d'entraîneur [REPORTAGE]

Michel Ringeval se confie sur sa nouvelle vie maintenant qu'il n'est plus entraîneur. Il ne peut s'empêcher de transmettre son savoir du côté de Chambéry.

Michel Ringeval, un nom lié à de grandes épopées, à des titres et des finales. De Lourdes en passant par Clermont, Grenoble et surtout Chambery, comme joueur et puis entraîneur, il a laissé un souvenir impérissable chez les supporters. En juin dernier, Ringeval a mis un terme à sa carrière après 49 années passées à entraîner. Un homme passionné par ce sport qui lui a tant donné et à qui il a tant rendu. Dire que tout aurait pu s'arrêter à 19 ans lorsqu'un joueur de Mont-de-Marsan lui avait sectionné l’artère temporale d'un coup de pied alors qu'il jouait pour Lourdes. "Je dois la vie au soigneur lourdais, qui a eu le bon réflexe de me comprimer au niveau de la plaie, et surtout au fait que l’hôpital de Mont-de-Marsan se situe juste à côté du stade", se souvenait-il dans le Midi Olympique cet été.



S'il a remporté le Challenge Yves du Manoir en 1966 avec le FC Lourdes comme joueur, c'est surtout en tant qu'entraîneur qu'il a construit son palmarès. Deux fois vice-champion de France (en 1978 avec Montferrand et en 1993 avec Grenoble), il a mené l'AS Montferrand à deux victoires dans le Challenge. On ne compte pas les demies et les finales jouées sous ses ordres avec des équipes solides en mêlée. Né à Lourdes, c'est finalement dans les Alpes qu'il aura passé la majeure partie de sa vie. Amenant Chambéry au titre de champion de France de Fédérale 2 en 2013 puis à la victoire dans le Trophée Jean Prat trois ans plus tard.



On comprend aisément qu'il ait du mal à se détacher sur terrain. Si bien que s'il a passé la main à des hommes comme Brice Mach du côté du SOC, il occupe désormais le rôle de conseiller sportif à Chambéry. A 77 ans, il continue d'analyser les matchs de Top 14 comme de Fédérale, et même à l'étranger, afin de transmettre son savoir. Un savoir inestimable.