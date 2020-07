Brice Mach : ''Le confinement a fait ressortir les faiblesses de notre sport''

Après l'arrêt brutal de sa carrière Brice Mach s'est tourné vers le coaching. Recruté par Chambéry, il va importer son expérience et sa philosophie de vie.

Dans un premier temps non mais quand je regarde en arrière sur le joueur que j'étais, j'avais quand même ce trait de caractère-là. Je me posais tout le temps des questions sur les entraînements, sur leur contenu, sans pour autant remettre en question les entraîneurs. Je me mettais à leur place en me demandant par exemple si j'aurais fait cet exercice de la même manière. Et puis j'étais aussi du genre à prendre les jeunes sous mon aile. Ce sont de biens grands mots mais je faisais attention à leur enlever un peu de pression avant les matchs comme avec Mathieu Babillot. Il avait 18 ans lors de ses premiers matchs avec nous. Je lui disais qu'il n'avait pas de pression à avoir. C'est à nous de la supporter. Qu'il joue simplement au rugby et nous amène cette fougue de la jeunesse. J'étais vraiment dans cette démarche d'accompagnement.

Crédit vidéo : Savoie News