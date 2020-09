Josh Matavesi a failli s'autofeinter avant de mettre un cul énorme pour l'essai [VIDEO]

Face à Worcester, le demi d’ouverture de Bath nous a gratifié d’un essai cousu main, avec une feinte de passe et une percussion.

Alors que le Top 14 vient de débuter sa saison, les Anglais ont eux décidé de terminer leur saison arrêtée en raison de la crise sanitaire. La 19e journée a vu s’affronter Bath et les Worcester Warriors. Un match déséquilibré sur le papier vu que les Warriors végètent dans le fond du classement, à la 10e place, tandis que Bath, 5e, lutte pour la qualification en Champions Cup. Bath s’est donc facilement imposé avec le bonus offensif sur un score sans appel de 40-15 mais une action a retenue notre attention.

On joue depuis 52 minutes lorsque l’ouvreur fidjien Josh Matavesi décide de prendre les choses en main. Sur une relance de l’ailier Rokoduguni, Bath est sur la ligne médiane adverse. Le ballon arrive par la suite vers le fidjien qui envoie une feinte de passe digne d’un pilier pose sur le cul son vis-à-vis et s’en va à l’essai en solitaire. On vous laisse apprécier.