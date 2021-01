''Je vous apprends pas votre job, mais...'' Diaby tente de gratter une biscotte au culot [VIDEO]

Le 3e ligne de l'UBB Mahamadou Diaby y est allé au culot lors du match contre Toulon en Top 14 pour tenter d'amadouer l'arbitre.

Capitaine de l'UBB le week-end dernier, Mahamadou Diaby a mené son équipe vers une belle victoire sur Toulon à Chaban. Dans son rôle, le 3e ligne n'a pas manqué d'aller voir l'officiel lorsque les Varois ont multiplié les fautes. On rappelle, que le capitaine peut demander des explications. Or, l'ancien joueur de Grenoble a tenté le coup à la manière d'un Kieran Read ou d'un Michael Hooper en rappelant à l'arbitre que les Toulonnais avaient enchainé les fautes depuis quelques minutes. Selon lui, un petit carton n'aurait pas été de trop. L'homme au sifflet a choisi de ne pas relever la doléance du Bordelais et de revenir rapidement au jeu. Bien tenté Mahamadou, mais c'est raté. Les visiteurs n'ont finalement écopé d'aucun carton durant ce match, contrairement aux Girondis avec la biscotte adressée à Marais après l'heure de jeu.