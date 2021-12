INSOLITE. Thibaut Flament joue les interprètes et Antoine Dupont se prend un râteau par un journaliste

Pensant être interviewé à la fin du match pour parler de son titre d’homme du match, Antoine Dupont s’est fait gentiment recaler par un journaliste anglais.

C’est une scène qu’on n'a pas l’habitude de voir. À la suite du match opposant Cardiff et le Stade Toulousain ce samedi 12 décembre, Antoine Dupont a logiquement reçu le titre d’Homme du match. Impliqué sur chacun des essais toulousains. Il y est même allé de son exploit personnel en effaçant 4 défenseurs pour aller en terre promise. Les rouges et noirs pouvaient donc dire merci au récent lauréat du prix de Meilleur Joueur du Monde World Rugby dans leur victoire face à Cardiff Rugby sur le score de 7 à 39. RESUME VIDEO. Champions Cup. L'omniprésent Antoine Dupont a fait la totale aux Gallois de Cardiff

Le demi de mêlée toulousain devait ainsi se dire qu’il devait passer par la case obligatoire de l’interview post-match. Sauf que, tout ne s’est pas passé comme d’habitude. Dans un premier temps, on observe Thibaud Flament faire office de traducteur auprès de son coéquipier. Si cette scène inhabituelle sous-entend que Toto n’est pas très familier avec la langue de Shakespeare, elle amène ensuite à une situation plus cocasse. Le seconde ligne des rouges et noirs a vécu et joué en Angleterre, il est en conséquence bilingue. Une aptitude qui va visiblement amener le journaliste à ignorer Antoine Dupont et à se concentrer sur l’avant. VIDEO. Antoine Dupont revient sur sa folle année 2021, du Tournoi à la tournée en passant par le doublé

S'il n’y a pas matière à s’offusquer, il est cependant possible de lâcher un petit rictus devant la surprise de Flament au moment où le journaliste lui fait signe qu’il veut son avis. Le tout assorti à la mine gênée d’Antoine Dupont qui, ne sachant pas où se mettre, semblait aussi à l’aise devant l’appareil qu’un collégien pendant sa photo de classe. Comble de l’ironie, l’interviewer n’hésite pas à demander à l’ancien joueur des Wasps ce que cela “fait de jouer avec Antoine Dupont.”