INSOLITE. Quand les youtubeurs McFly et Carlito défient le RCT, c'est hilarant ! [VIDEO]

Dans leur dernière vidéo, les deux amis youtubeurs sont aller à la rencontre des toulonnais. Une initiation au rugby hilarante, mais qui a dû un peu piquer...

Vous les connaissez certainement, eux, les trublions du net depuis quelques années maintenant. Sur leur chaîne, les Youtubeurs McFly et Carlito collectionnent quelques 6,17 millions d'abonnés, ce qui les place à la 7ème position des personnalités françaises les plus suivies sur la plateforme ! Adeptes des défis - souvent pour la bonne cause - aussi drôles qu'intéressants, les deux amis de longue date (ils se sont rencontrés au lycée) viennent notamment de terminer un challenge transformation physique qu'ils ont tenu sur 1 an, encourageant bon nombre de fans dans leur démarche.

Dans leur dernière vidéo retraçant leur parcours, les deux trentenaires ont donc montré certains des entraînements physiques qu'ils ont subi lors des derniers mois. Et surprise, leur chemin fait étape à... Toulon, du côté du centre d'entraînement dernier cri du RCT ! Là, avec leur humour habituel, les youtubeurs vont s'essayer à la passe avec coach Serin, à la mêlée avec des poussées sur le joug, ou encore au lift, bien drivés par Romain Tao et J-B Gros. Verdict du défi : le perdant devra subir un plaquage (avec bouclier) du rugueux Julien Ory.

McFly, pas très rassuré au moment de recevoir Ju Ory dans le buffet.

On vous passe le suspens, c'est McFly qui s'impose dans les airs grâce à sa détente à la DeMarcus Cousins. Et à voir la tête de Carlito, autant vous dire qu'il n'était pas très serein au moment d'aller défier les 98 kilos de muscles du troisième ligne rouge et noir. Si l'enfant du Brusc s'est contenu au moment des impacts, vous pourrez voir que les deux loustiques ont "ramassé" lors des contacts, montrant s'il le fallait encore le gouffre physique qui séparent les rugbymen et le commun des mortels. Résultat : des scènes hilarantes où les stars du net se sont fait chambrer et bouger comme il le fallait. Dans leur vidéo de plus de 40 minutes, vous pouvez également les voir se faire coacher par la championne de France de pole dance, ou encore subir un circuit de crossfit du couple Tibo Inshape - Juju Fitcats, qui s'était déjà frotté aux rugbymen.

Pour retrouver les aventures des deux bougres au RCT, c'est à partir de la 6ème minute de la vidéo.