Expliquer le raffut avec des Barbies, le double mouvement avec Batman, Barnes nous régale [VIDEO]

L'arbitre international Wayne Barnes a trouvé un moyen ludique pour expliquer les règles parfois très complexe du rugby. C'est vraiment excellent.

Le rugby peut parfois être complexe à comprendre. On ne le sait que trop bien au Rugbynistère, c'est pourquoi on essaie un maximum de clarifier certaines actions complexe grâce à des articles "arbitrage" avec des explications et des images. Mais pour certains, ça peut encore être compliqué à comprendre. L'arbitre international Wayne Barnes a choisi un moyen bien plus ludique et visuel : utiliser des poupées, des figurines et les mettre en situation. Expliquer le raffut avec des Barbies, le double mouvement avec Batman, ou comment marquer un essai grâce à Wonder Woman, l'Anglais prend les choses très au sérieux. Et franchement, c'est vraiment excellent. Allez voir sa série de vidéos même si vous ne parlez pas très bien anglais.