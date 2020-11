Demi-volée et plongeon de Superman pour l'essai spectaculaire de Specman [VIDEO]

On savait Rosko Specman capable d'exploits à 7, mais ce samedi, il a également montré qu'il était un joueur talentueux à XV.

Vous n'avez peut-être pas tout suivi, mais si l'Afrique du Sud ne participe pas au Rugby Championship, il y a bien du rugby à la pointe du continent africain. À l'instar de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, les franchises du Super Rugby s'affrontent dans une compétition locale avec deux formations argentines : le Super Rugby Unlocked. Après cinq matchs, les Bulls dominent les débats avec quatre victoires. Les Sharks et les Stormers ont le même bilan de victoires mais ont inscrit moins de points. La lutte est donc féroce et la moindre défaite se paiera cash.



Ce samedi, les Stormers ont fait le boulot face aux Cheetahs, 30 à 13, et ce, malgré un essai de Specman qui sera dans toutes les compilations des plus belles actions de 2020. À la réception d'un long dégagement des locaux, l'ancien septiste a parfaitement analysé la situation et opté pour le jeu au pied. Grâce à sa vitesse, il a réussi à surprendre Damian Willemse en lui soufflant le cuir sous les yeux d'une demi-volée en pleine course. Il a ensuite réussi à récupérer l'ovale avant qu'il ne sorte en touche. Puis il s'est envolé dans les airs pour marquer en coin malgré le plaquage d'un dernier défenseur. L'un des plus beaux exploits personnels de l'année ! Crédit vidéo : SUPER RUGBY