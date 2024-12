DÉCRYPTAGE. L’essai de Capuozzo contre l'Ulster : une action où chaque mouvement semble chorégraphié à la perfection

Le Stade Toulousain, version gala. Retour sur l’essai d’Ange Capuozzo, fruit d’une mécanique bien huilée et d’un flair unique en Champions Cup contre l’Ulster.

Le Stade Toulousain a livré un véritable récital face à l’Ulster lors de cette première journée de Champions Cup. Parmi les neuf essais inscrits, celui d’Ange Capuozzo a particulièrement retenu l’attention. Retour sur une action où la précision toulousaine a fait des merveilles grâce à l'excellent travail de la chaîne Contact Coach Rugby Analysis & Coaching.

Une phase préparée dès le coup franc

Tout commence sur une pénalité rapidement jouée. Le Stade met en place une structure en "wrap around", un mouvement classique mais diablement efficace. Surtout face à une défense qui est dans l'urgence.

Le centre, Chocobares, fixe la défense en montant fort sur une ligne intérieure, tandis qu’Antoine Dupont court autour de l'Argentin pour créer une première menace. L’objectif ? Resserrez les lignes adverses et exploiter les extérieurs laissés libres.

Cette première manœuvre ouvre des options pour Dupont. Avec Romain Ntamack (n°10) et Barassi (n°13) en soutien, les Toulousains ajoutent une couche supplémentaire à leur attaque. Comment défendre face autant d'incertitude ?

Dupont peut porter le cuir ou donner à Barassi. Mais il faut aussi surveiller le 10 et l'ailier opposé, à savoir Ange Capuozzo, qui est venu s'ajouter à l'attaque.

Ntamack, servi par son compère de la charnière, distribue une passe millimétrée à Thomas Ramos, alors que les défenseurs sont presque tous concentrés sur l'ouvreur et l'ailier. Une gestion parfaite des espaces.

Le détail qui fait la différence

Ramos ne se contente pas de transmettre le ballon. L'arrière du XV de France cible l’épaule intérieure du dernier défenseur, le mettant dans une position de doute. Il s'est Lebel et continue sa course, gênant intelligemment le défenseur de l'Ulster.

Lequel oublie qu'il y a encore du monde derrière et se focalise sur le numéro 11 du Stade Toulousain. Tandis que Capuozzo, qui n'a jamais stoppé sa course depuis son aile opposée, se présente à l'intérieur. Résultat : un deux-contre-un imparable et un essai tout en maîtrise.

Ce type d’action illustre parfaitement la complémentarité de l’effectif toulousain, où chaque joueur sait comment maximiser les espaces et les timings. À chaque match, le Stade prouve qu’il maîtrise les moindres subtilités du rugby moderne.