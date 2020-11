Dans le viseur de Toulouse, qui est la pépite sud-africaine Wandisile Simelane ? |VIDEO]

Le 2e centre des Lions Wandisile Simelane intéresse Toulouse. Mais la fédération sud-africaine ne devrait pas laisser partir ce joueur à très fort potentiel.

Les excellentes performances de Cheslin Kolbe auraient-elles donné des idées au Stade Toulousain ? La presse sud-africaine se fait l'écho de l'intérêt de la formation de Top 14 pour le centre des Lions Wandisile Simelane. Et ce, malgré le fait qu'il a signé en mai dernier un contrat de deux ans avec la formation de Super Rugby. Celle-ci a sécurisé son joueur alors que les Stormers le suivaient déjà avec insistance en début d'année. Face à cette nouvelle en provenance de France, l'ancien Springbok Rudolf Straeuli, désormais patron des Lions, a tenu à rassurer les fans en disant qu'il n'ira nulle part pour le moment. Crédit vidéo : SUPER RUGBY



Âgé de 22 ans, Simelane représente l'avenir de l'Afrique du Sud chez les 3/4. Il a récemment été élu joueur de la semaine dans le cadre du Super Rugby Unlocked suite à une énorme performance face aux Griquas. Il a notamment marqué deux essais lors de sa deuxième titularisation dans cette compétition et été précieux dans la construction de nombreuses autres réalisations de son équipe. Il avait commencé la saison comme remplaçant face aux Stormers dans le Super Rugby. Jouant seulement 16 minutes, puis 30 la semaine suivante avant d'être titulaire chez les Rebels. Avec la suspension de la saison, il a été contraint de prendre son mal en patience. Crédit vidéo : Rugby Basics

International U20, Wandisile Simelane est sur les radars des Springboks depuis plusieurs années. Il a participé à la Coupe du monde de la catégorie en 2016/17 puis l'année suivante avec 9 titularisations en 10 matchs joués en pas moins de 8 essais inscrits. Il avait notamment marqué un triplé contre l'Irlande en moins de 30 minutes en 2018. En mars 2019, il faisait ses débuts en Super Rugby, marquait son premier essai après une course opportuniste de 80 mètres et recevait le titre honorifique de joueur du match. Dès lors, il a été considéré comme un joueur à surveiller.

Crédit vidéo : World Rugby

Mais chez ceux qui l'ont vu grandir, on sait qu'il a toujours été à part et qu'il irait quelque part. "Il a toujours fait preuve d'un niveau de maturité tactique et technique plus élevée que ses pairs et d'une meilleure appréciation des règles. Et maintenant qu'il a la stature physique pour compléter sa capacité à briser la ligne et à battre les gens en tête-à-tête, il deviendra encore plus destructeur", commentait son ancien entraîneur chez les jeunes via SA Rugbymag. Il y a encore du monde devant lui chez les Boks avec Am, Kriel et Mapoe, mais ce dernier a dépassé la trentaine. Wandisile Simelane représente donc l'avenir de la sélection nationale au poste de deuxième centre où il excelle. Il va donc être très difficile pour Toulouse de le convaincre de partir en France, surtout après le titre mondial acquis par les Boks au Japon en 2019.