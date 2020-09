Danny Cipriani se troue complètement avec ce coup de pied calamiteux [VIDÉO]

Gloucester affrontait les Harlequins ce lundi pour la 20e journée de Premiership. Les coéquipiers de Danny Cipriani n'ont pas pu éviter la défaite.

Le duel du milieu de tableau entre Gloucester et les Harlequins aurait pu être le match de la journée si lfes hommes de David Humphreys avaient mieux géré la partie. Gloucester, 8e, pouvait recoller à leur adversaire direct, 6e. Mais une mauvaise gestion de la partie de la charnière n'a pas aidé à la victoire des rouges et blancs avec une défaite 28 à 15. Rugby On Slaught n'est pas tendre avec l'ouvreur anglais : "Je l'ai dit la saison dernière et je le répète. Cipriani peut avoir des éclairs de génie, mais il a une responsabilité énorme".

Vous l'aurez compris, Cipriani n'a pas fait le match de sa vie. En témoigne ce coup de pied de dégagement catastrophique de l'Anglais, qui amène un essai imparable. Le reste est ponctué d'erreurs individuelles de passes, par un joueur connu pour sa qualité technique. Ce n'était pas la journée pour Danny, la semaine prochaine, Gloucester se déplacera à Bath qui est sur le podium.

This is why Cipriani was right never to play for England pic.twitter.com/kwNXmMwWdY — Edward Barker (@EdwardB24376757) September 15, 2020

A real nightmare of a kick for Danny Cipriani in Gloucester's defeat last night.



Leads to a Harlequins try. pic.twitter.com/kFO3b4EbPM — Murray Kinsella (@Murray_Kinsella) September 15, 2020

Le résumé du match :