VIDEO. Cette compilation pour fêter la 100ème cape de Beauden Barrett va vous faire chavirer !

À tout juste 30 ans et 5 mois, Beauden Barrett fêtera ce samedi sa 100ème cape, face aux Gallois. Pour l'occasion, les All Blacks lui ont préparé un best of.

Si l'on vous dit Beauden Barrett, vous pensez ? Gestes de génie, cannes de folie et talent unique, bien sûr. Eh bien c'est un peu ce que vous retrouvez dans les 4min25 de best of que vient de lui consacrer la fédération néo-zélandaise. Mais alors pourquoi un tel hommage, comme ça, au débotté ? Au vrai, c'est une semaine un petit peu particulière pour le meilleur joueur du monde 2016 et 2017, puisqu'il fêtera ce samedi sa 100ᵉ sélection.

Face aux Gallois, "BB" rentrera donc dans le club très fermé des centurions NZ, puisqu'il ne sera que le 11ᵉ All Black de l'histoire à atteindre cette marque. Avant lui, les légendes Carter, McCaw, Read, Nonu ou Aaron Smith l'ont fait, mais "Beaudy" sera lui le 2ᵉ plus jeune joueur de l'histoire à passer ce cap (30 ans et 5 mois), seulement devancé par son deuxième ligne Sam Whitelock (29 ans et 10 mois).

À noter que ce match sera aussi très particulier pour d'autres garçons, côté adverse cette fois. En effet, respectivement titulaires à l'arrière et à l'ouverture, les Gallois Johnny McNicholl et Gareth Anscombe retrouveront leur pays d'origine : la Nouvelle-Zélande. Pour l'anecdote, en 2011 - et avec ce que l'on considère comme la meilleure équipe junior de l'histoire - Anscombe avait d'ailleurs été champion du monde U20 avec les Baby Blacks. Et jouait aux côtés d'un certain... Beauden Barrett !