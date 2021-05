CHAMPIONS CUP. VIDEO. Le résumé de la victoire toulousaine face à l'UBB, c'est par ici !

Ce samedi, au terme d'une rencontre accrochée face à l'UBB, Toulouse est allé cherché sa place pour la finale de la coupe d'Europe. Lebel et Dupont ont planté.

VIDEO. Antoine Dupont envoie Toulouse en finale de la Champions Cup !Vous le savez, ce samedi et sous une pluie battante durant les 40 premières minutes, Toulouse s'est finalement imposé 21 à 9 face à Bordeaux. Accrochés durant plus d'une heure par une formation girondine valeureuse et sans complexe, les Stadistes ont véritablement mis la main sur ce match dès lors que le soleil est apparu sur Ernest-Wallon. A la 63ème minute de jeu, c'est un plaquage sans ballon (fortement inutile) de Roumat sur Dupont qui permettait à Romain Ntamack de rajouter 3 points et de faire le premier break de la partie (14 à 6), le jour de ses 22 ans. Antoine Dupont qui, quelques minutes plus tard, venait définitivement sceller le sort de cette partie en se proposant parfaitement au soutien... intérieur de Zack Holmes, lui même au relais d'interventions incisives de Ahki puis Médard dans la défense bordelaise. Son 17ème essai lors des 24 derniers matchs : des stats dignes des meilleurs finisseurs mondiaux.

Une victoire qui permet donc au Stade Toulousain de se qualifier en finale de coupe d'Europe, qui se jouera dans 3 semaines à Twickenham et devant 10 000 personnes paraît-il. Ce sera soit face à La Rochelle, petit novice à ce stade de la compétition, soit face au Leinster, formation la plus titrée de la scène continentale avec 4 étoiles sur le maillot. Comme les Rouges et Noirs, tiens, tiens...