Cet attentat impuni de Du Preez provoque l'incompréhension, et c'est bien normal [VIDEO]

Le centre international de Gloucester Chris Harris a exprimé son étonnement quant à la manière dont le geste de Dan du Preez a été traité.

Ce mercredi, le 3e ligne de Sale Daniel du Preez est attendu devant une commission de discipline pour un geste dangereux commis lors du match de Premiership face à Gloucester. Un geste pour lequel le Sud-Africain n'avait pas été sanctionné lors de la rencontre. Provoquant ainsi l'incompréhension non seulement des supporters et mais surtout de Chris Harris. Le centre international écossais Chris Harris a été contraint de quitter ses partenaires à la 75e alors que son équipe menait au score. Deux minutes plus tard, les visiteurs marquaient un essai et l'emportaient. On peut imaginer que le résultat aurait été différent si du Preez avait été exclu. Pour l'officiel gallois Nigel Owens, c'est ce qui aurait dû arriver.

No place for that in the game. Not needed, player is already tackled and on the ground. This is the type of action we need out of the game — Nigel Owens MBE (@Nigelrefowens) January 2, 2021

On joue la 73e minute lorsqu'Harris est amené au sol. Ses genoux sont sur la pelouse lorsque Du Preez vient le percuter à l'épaule dans le dos au niveau de la nuque avec de la vitesse. Sur l'action, l'arbitre principal demande à ce que l'action soit vérifiée à la vidéo. On entend alors ce qui semble le TMO dire que le Sud-Africain a bien mis les bras. Or, sur le ralenti, on peut clairement voir que le point de contact avec Harris a lieu avec l'épaule et que le bras droit n'entoure pas le joueur de Gloucester.

Ce dernier a continué à jouer quelques minutes avant d'être appelé à sortir sur protocole commotion. D'où l'incompréhension de ce dernier : "Frustré d'avoir été retiré pour une HIA à un moment crucial du match et que le temps n'ait pas été pris pour examiner l'incident. Si TMO ne pense pas qu'il y a eu un contact sur la tête, comment justifie-t-il de me faire sortir pour une évaluation ? Tellement incohérent." Depuis, du Preez a été cité et le fait qu'Harris ait été amené au sol peut être considéré comme un facteur atténuant. Quand bien même les commotions ne résultent pas tout le temps d'un jeu déloyal, Harris soulève le fait qu'un incident qui a forcé un joueur à quitter le pré mérite probablement d'être examiné à nouveau par les officiels pendant le match.