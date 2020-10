Ce raté à la Freddie Burns, Max Malins ne voudra plus jamais le revoir [VIDEO]

L'ouvreur de Bristol Max Malins a vendangé un essai en échappant le cuir dans l'en-but des London Irish en Premiership.

Vous vous rappelez du raté de Freddie Burns en 2018 face à Toulouse ? Ou plutôt du magnifique sauvetage de Maxime Médard, vous diront certainement les supporters du Stade. Sans doute l'un des plus beaux ratés de l'histoire du rugby. Mais il y a quelques jours, l'un de ses compatriotes, Max Malins, s'est hissé à son niveau en Premiership face au London Irish. Son geste n'a pas empêché les Bears de passer 36 points à leurs adversaires et de se qualifier pour les phases finales. Mais l'ouvreur de Bristol ne voudra certainement plus jamais revoir cette action. Et pour cause, il avait parfaitement pris l'intervalle à quelques mètres de la Terre promise. Mais au moment d'aplatir, et alors qu'un grand sourire illuminait son visage, il a dégueulé le cuir comme un grand à son plus grand désespoir. A sa décharge, les conditions étaient particulièrement humides lors de ce match.