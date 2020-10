Ce festival de caramels très très salés va vous donner des caries [VIDEO]

''Faire mal'' à son adversaire dans les règles au rugby, c'est possible. Tout est une question de technique et de timing.

On a appris cette semaine que l'ouvreur/centre anglais Owen Farrell travaillait sur sa technique de plaquage. A presque 30 ans, il serait temps diront certains. Il faut dire que s'il a souvent échappé à la patrouille ces dernières années à cause de sa défense à l'épaule en mode treiziste, les arbitres sont de plus en plus intransigeants en ce qui concerne les plaquages dangereux. Farrell pourrait donc coûter très cher son équipe s'il venait à être sanctionné voire exclu d'un match. Pourtant, il est tout à fait possible de "faire mal" à son adversaire tout en respectant les règles. On en veut pour preuve cette compilation de caramels particulièrement destructeurs. Tout est une question de timing et de technique. On notera que l'un de ces plaquages aurait quand même mérité un carton.

Crédit vidéo : Andrew Forde