Cabous Eloff nous prouve que le rugby n'a pas encore perdu son âme avec un superbe slip rose [VIDÉO]

Le match de Super Rugby en Australie entre les Rebels et les Reds a vu le pilier Cabous Eloff se retrouver en slip au moment de marquer un essai.

Super Rugby Aotearoa : Le match de l'année Blues-Crusaders annuléSi le Super Rugby Aoteaora n'a pas pu se terminer correctement en raison de la Covid-19, en Australie, le championnat se poursuit entre les franchises locales. Après sept journées, les Brumbies sont en tête du classement avec quatre victoires au compteur devant les Reds. Malgré deux revers et un nul, ils ne sont qu'à deux longueurs. Le classement est serré puisque les Waratahs et les Rebels se tiennent aussi en un point avec respectivement 15 et 14 unités. Le week-end dernier, les joueurs de Melbourne ont laissé une belle occasion de revenir dans la course au titre en s'inclinant chez les Reds sans marquer le moindre essai.



A la 63e, Cabous Eloff pensait avoir trouvé la faille dans la défense des joueurs du Queenslands, mais l'arbitre a estimé que le ballon n'avait pas touché la pelouse. Le pilier a tout de même marqué les esprits à défaut d'un essai en arborant un superbe slip rose. Un instant, on a cru qu'il était fan du Stade Français et de ses célèbres éclairs. Mais il s'avère en fait que le slip fait la part belle au logo des Rebels. Comme quoi le slip a encore de belles heures devant lui même dans le rugby professionnel où tout est fait pour la performance.