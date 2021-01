''Are you f***ing serious?'' Sans filtre, Kyle Sinckler s'en prend à l'arbitre [VIDEO]

Le pilier international anglais de Bristol Kyle Sinckler n'a pas du tout montré l'exemple face à Exeter en Premiership à en s'en prenant verbalement à l'arbitre.

IRRÉEL - Raisuqe propulse l'arbitre dans les airs comme un enfant... il riposte par un rouge [VIDEO]La scène a fait le tour du monde et provoqué un vive débat chez les supporters comme les supporters. Pour avoir soulevé l'arbitre dans les airs, le joueur de Nevers Josaia Raisuqe a écopé d'un carton rouge et passera devant la commission de discipline. Pour certains, l'exclusion définitive, bien que n'ayant eu aucune incidence sur le match, était sévère. D'autres, comme son entraîneur, estiment que ce qu'a fait le Fidjien est inadmissible. "Le rapport à l'autorité sur un terrain ou ailleurs, doit être préservé des excès, qu'ils soient de joie ou de colère, afin de conserver pour les acteurs, arbitres et joueurs confiance, sécurité et équité", expliquait ainsi le patron des arbitres Franck Maciello. Pourtant outre-Manche, on a assisté à une scène qu'on imagine mal voir en France.





Really poor form by Kyle Sinckler screaming “Are you Fu**ing serious” at referee Karl Dickson. They are ex teammates but it should have been a yellow card. We berate footballers for similar so we don’t want this in rugby and should respect the ref! pic.twitter.com/m4zWaIwIGV — Andy Goode (@AndyGoode10) January 9, 2021

Lors de la rencontre de Premiership entre Exeter et Bristol, le pilier international anglais Kyle Sinckler a clairement exprimé sa colère après avoir été amené au sol par un plaquage qu'il jugeait illégal. "Are you Fu**ing serious" a-t-il crié en direction de l'arbitre, son ancien coéquipier chez les Harlequins Karl Dickson. Ce dernier n'a pas du tout apprécié et le lui a fait savoir. Sans pour autant le sanctionner d'une pénalité voire d'un carton jaune, ce qu'on aurait pu voir en France. Après cet avertissement oral, l'officiel a fait appel au TMO et même accordé une pénalité à Bristol pour un plaquage sans les bras. D'aucuns estiment qu'il s'en est très bien tiré. Kyle Sinckler s'est ensuite excusé sur les réseaux sociaux. "Je veux m'excuser pour ma réaction aujourd'hui. Pas l'exemple que je veux donner. C'était une réaction à chaud. Je dois vraiment m'améliorer. Ma faute".