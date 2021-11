ARBITRAGE. Pourquoi Mauvaka a-t-il été pénalisé face à Smith et pas Whitelock sur Dupont ?

Retour sur deux actions de Mauvaka et Dupont qui ont soulevé des questions chez les supporters de l'équipe de France lors du match face à la Nouvelle-Zélande.

VIDÉO. Rugby. Équipe de France. Le discours intense de Galthié qui a propulsé les Bleus vers la victoireL'équipe de France a battu la Nouvelle-Zélande dans le cadre de l'Autumn Nations Series non sans se faire quelques frayeurs dans le second acte. Dominés en première période, les All Blacks ont inscrit trois essais en moins de quinze minutes pour revenir à deux longueurs. La suite, on la connait. Un carton pour Savea, une interception de Penaud, le pied de Jaminet, et une victoire mémorable pour les Bleus. Un match qui a vu de l'engagement, du suspense, de superbes essais mais qui a aussi poussé certains spectateurs à se questionner sur certaines décisions arbitrales. Wayne Barnes a parfaitement tenu son match. Cependant, certains de ses coups de sifflet, notamment celui contre Mauvaka à la 49e, méritent des précisions.

Intéressons-nous tout d'abord à la pénalité sifflée contre le talonneur tricolore :

Point Arbitrage : Tout d'abord Smith n'a pas le droit de faire circuler le ballon à l'aide de la main (il doit le faire avec le pied). Le ballon se retrouve au fond, mais le dernier joueur blanc n'est pas lié (il ne doit pas simplement mettre sa main ou son bras mais bien coller son épaule). Donc le ballon est bien sorti du ruck et la ligne de hors-jeu n'existe plus.



Mauvaka peut donc monter. Pour être totalement propre, il aurait été mieux que le Toulousain joue le ballon plutôt que Smith qui n'a pas ramassé le ballon. Cette analyse est plutôt facile à la vidéo, mais en direct, c'est bien plus coton évidemment !

Quelques instants plus tard, Antoine Dupont perd la possession après avoir été chargé par Whitelock. Qu'en pense notre officiel maison Dédé Puiledébut ?

Point Arbitrage : Rapport de force très positif envers les Blancs. Aucun joueur bleu ne constitue le ruck et le joueur blanc passe dans l'axe pour gagner l'espace. Aucune faute et le turn-over est logique vu l'organisation des Bleus sur cette action.

Nul doute que l'ancien officiel Jérôme Garcès, désormais membre du staff de l'équipe de France, saura rappeler toutes ces règles aux Tricolores avant le prochain Tournoi des 6 Nations.

VIDEO. XV de France. Jérôme Garcès intègre le staff des Bleus